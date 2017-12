Elektrinu budeme vyrábať telom

Vedci tvrdia, že ľudské telo je schopné vyrábať elektrickú energiu, ktorá sa dá ďalej použiť.

2. dec 2008 o 0:00 (tp)

BRATISLAVA. Napätie kože, údery srdca, krvný obeh, dýchanie či pohyby nôh pri kráčaní. To všetko by podľa vedcov mohli byť zdroje elektrickej energie. Namiesto veľkých a neefektívnych elektrární, ktoré ľudí zásobujú energiou, by sme mohli nosiť malé osobné prístroje dodávajúce „šťavu“ na niektoré činnosti.

Vedci podľa denníka The Guar­dian práve vyvíjajú viacero generátorov, čo by dokázali energiu vydávanú ľudským telom premeniť na takú, ktorú možno ďalej využívať. Napríklad premieňať kinetickú na elektrinu. Technológiu už údajne testujú na dobrovoľníkoch.

Šetrenie

„Tento nápad nie je nový,“ hovorí pre denník Steve Beeby z Univerzity v Southamptone. „Napríklad jestvujú samonaťahovacie hodinky, ktoré sa podobným spôsobom dobíjajú. Ale posledné nápady sú sofistikovanejšie a budú mať oveľa väčší dosah na každodenný život.“

Takáto technológia zbierania energie by mohla nielen šetriť prírodné zdroje, ale aj produkovať čistú a životné prostredie nezaťažujúcu energiu. Mohli by však slúžiť aj ako sekundárne zdroje energie, napríklad pri železničnej trati. Otrasy z prechádzajúcich vlakov by mohli produkovať dosť energie, napríklad na svetelnú signalizáciu.

Podľa vedcov sa tiež dá ušetriť na prenose elektriny. Nemusia sa napríklad naťahovať káble po celej krajine, na fungovanie viacerých zariadení bude stačiť namontovať relatívne jednoduché „zberače“.

Zlepšenie života

Tie by pomáhali aj v medicíne. Pacienti s umelými srdcami by nemuseli byť odkázaní výhradne na vonkajšie zdroje energie, tú by si produkovali sami. Vedci už vyvíjajú zariadenie pre kardiakov, energiu by produkovali údery ich vlastného chorého srdca.

V budúcnosti sa preto môžeme dočkať prístrojov, ktoré si budeme nosiť na sebe a ktoré nás – malé elektrárne – budú zásobovať energiou, ktorú si sami vyprodukujeme.