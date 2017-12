Zaklínač sa chystá zaútočiť na Xbox 360 a Playstation 3

1. dec 2008 o 15:06 Ján Kordoš

Zápletka a žáner zostáva rovnaký ako v prípade verzie pre PC, zmenou prejde súbojový systém. Ten bude zložený zo 6 rozličných spôsoboch, ktoré bude možné medzi sebou kombinovať. Poznáme to z PC verzie a vývojári z CD Projektu RED prehlasujú, že nový systém bude omnoho dynamickejší než jeho predchodca. Zatiaľ ešte nevieme, či sa to automaticky znamená, že bude hra akčnejšia, ale dá sa s tým počítať.

Hardcore hráčom a znalcom predlohy sa to veľmi páčiť nemusí, avšak pokým by si súboje ponechali svoju taktickú stránku a len niektoré z princípov boja by bolo zjednodušené s ohľadom na ovládanie gamepadom, až tak veľkým problémom by to byť nemuselo. Už teraz sa hovorí o vylepšenom grafickom spracovaní, pribudne niekoľko nových animácií a podobne. Prvé oficiálne video všetky tieto novinky predstavuje. Či Zaklínač na konzolách uspeje, sa neodvážime hádať, šancu však rozhodne má. Minimálne kvôli jeho dospelému pohľadu na fantasy svet.

Zdroj: Worthplaying, Gametrailers