Mobilní operátori lákajú najmä bonusmi

1. dec 2008 o 0:00 Denisa Čimová

Ak vás osloví predvianočná akcia operátora, získate lepší telefón pre sebaalebo darček pre blízkeho. U dvoch z troch operátorov však možno za bonus zaplatíte viazaním služieb.

BRATISLAVA. Posledné týždne roka útočí reklama mobilných operátorov na ľudí výraznejšie než počas iných mesiacov. Pri nasýtenosti trhu nie je veľa možností, ktorými môžu firmy získavať nových klientov, preto väčšinou akcie zameriavajú na udržanie si stálych klientov.

Zľavy pre verných

Zákazníkov, ktorým sa pred Vianocami končí lehota viazania, sa snažia dvaja operátori získať na ponuku akcio­vých telefónov. V Orangei aj v T–Mobile musia záujemcovia o telefón v akcii počítať s viazanosťou služieb. V Orangei na 18 či 24 mesiacov, v T–Mobile 24 mesiacov.

Telefónica O2 zdôrazňuje výhody neviazania sa na paušál a platenia len tej sumy, akú klient skutočne prevolá. Telefóny nedotuje, ale ponúka možnosť ich kúpy na splátky s voľbou 10­, 20­ alebo 30­percentnej akontácie a šesť­, desať­ či dvanásťmesačnej lehoty splácania.

Verní zákazníci dvoch operátorov, ktorí telefóny v akcii ponúkajú, pritom nemôžu počítať s tým, že telefóny získajú oveľa výhodnejšie ako noví klienti. T–Mobile priznáva, že verní klienti dostanú akciové telefóny s rovnakými zľavami ako zákazníci, ktorí do siete len prichádzajú. Najmä pri vyšších modeloch, ktoré stoja viac ako korunu menej, zaplatia, iba ak pri kúpe využijú klubové body.

Do konca roka však tento operátor ponúka ako bonus pre všetkých, teda verných i nových zákazníkov, možnosť zasielania SMS do všetkých sietí počas víkendov zdarma. Podmienkou je, že si musia na svojej SIM karte aktivovať službu.

Orange tvrdí, že pre verných zákazníkov sú akciové telefóny výhodnejšie v priemere o 500 až 1000 korún (16,60 až 33,19 eura). Klientov, ktorí sa bez nového mobilu zaobídu, motivuje na dvojročnú viazanosť vianočným paušálom, pri ktorom by mal za zisk kreditu v hodnote 355,80 koruny (11,81 eura) dva roky mesačne platiť 89 korún (2,95 eura).

Bonusy pre blízkych

Druhou cestou, ktorou sa vyberajú operátori pred sviatkami, je obdarovanie blízkych. T–Mobile ponúka paušál pre blízkeho so zľavou 75 percent. Získa ho nový či súčasný klient, ktorý si kúpi paušál alebo predĺži záväzok. Benefit však získa len vtedy, ak si nevezme akcio­vý telefón a zaviaže sa na 12 mesiacov, alebo ak si mobil z akcie vezme a zaviaže sa na dva roky.

Telefónica O2 rozvinula službu O2 Fér tak, aby poslúžila ako darček a do siete operátora priviedla ďalšieho klienta. V rámci akcie O2 Fér Dvom získa jeden zákazník službu O2 Fér s platbou na faktúru, jeho známy tú istú službu s dobíjaním kreditu so zvýhodnenou cenou a jednorazovým balíčkom 100 minútu do siete za korunu pre oboch.

Inú formu obdarovania blízkeho pred tohtoročnými Vianocami zvolil Orange. V jeho ponuke sa objavili darčekové poukážky v hodnote 15, 30 alebo 50 eur (451,89 koruny, 903,78 koruny alebo 1506,30 koruny). Ak nimi klient obdaruje blízkeho, ten sa môže rozhodnúť, akú službu nimi u operátora zaplatí.

Všímajte si podmienky

Aj pri vianočných akciách si treba všímať podmienky poskytovania bonusov či zliav. Nie vždy sa dá spoliehať na to, že mobil za cenu uvedenú koncom novembra dostane záujemca za tú istú cenu deň pred Vianocami. Nedá sa vylúčiť, že ju operátor ešte zníži, ale ani to, že už mobil v jeho ponuke nenájde.

Ak je pre vás hlavným lákadlom predĺženia zmluvy s operátorom pred tohtoročnými Vianocami výhra auta, nespoliehajte sa na to, že vám zmluvu stačí podpísať pár dní pred Vianocami. Hra, na ktorú sa snaží operátor klientov prilákať, sa totiž končí už 17. decembra.

Zaujímajte sa radšej vopred kedy sa vianočná akcia končí, niektoré bonusy totiž neplatia až do Štedrého dňa, iné možno využiť ešte aj v januári 2009, za akých podmienok môžete vy či vaši blízki využívať výhody, ktoré získate predĺžením zmluvy na ďalšie obdobie, koľko budete musieť mesačne platiť, ak si vyberiete akciový telefón, či máte reálnu šancu využiť drahší program, ktorý operátor ponúka, aby ste získali akciový telefón čo najlacnejšie.

Drahší mobil za korunu získate s vyšším paušálom či s dlhšou lehotou viazania. Zázračnú vetu Mobily od jednej koruny už počul každý vlastník telefónu. Operátori dotujú mobily v akciovej ponuke, neskôr ich klienti splácajú počas celej lehoty viazanosti. Cena za výhodnú akciu V akciových ponukách sa nájdu telefóny od koruny až po najdrahšie kúsky. Pri korunových máte počiatočnú úsporu istú, jej výška závisí od mobilu, ktorý si vyberiete. Kúpiť telefón za korunu bez viazania, v tom by už musel byť poriadny hák. Kategórii korunových telefónov sa oplatí venovať zvýšenú pozornosť. V rovnakej cenovej hladine pláva totiž všetko. Od bežných kúskov, ktoré sa inak predávajú za 1500 korún (49,79 eura), až po desaťtisícové žraloky. Za dravcov, ktorí v korunových vodách kraľujú, možno označiť Samsung SGH-U900 Soul a Nokiu N95 - 8GB. Za jednu korunu ich získate len v kombinácii s vyššími paušálmi. Samsung U900 s bežnou cenou 10 990 korún (364,80 eura) dostanete za korunu v Orangei len s paušálmi Komfort300 a Komfort600, pri nižších paušáloch vás vyjde na 2790 až 4490 korún (92,61 až 149,04 eura). Nokiu N95-8GB ponúka T–Mobile za bežnú cenu 14 790 korún (490,94 eura), za korunu len k programom 200Viac, Relax 200, 400Viac, 1000Viac a Vo veľkom 200. Pri nižších paušáloch v akcii stojí od 2990 korún (99,25 eura) do 7990 korún (265,22 eura). Pri takýchto ponukách treba zvážiť, či sa oplatí pre zisk korunového telefónu viazať na dva roky s mesačným poplatkom vyšším ako 1000 korún, alebo sa radšej zmieriť s vyššou prvotnou investíciou a nižším mesačným poplatkom. Sloboda bez viazanosti Ak operátorovi nechcete mesačne darovať vysoké sumy, no potrpíte si na kvalitný mobil, využite voľný predaj. Ak výám nevadí, že za lepší mobil zaplatíte viac, môžete získať oslobodzujúci pocit neviazanosti. Keď vám vyprší paušál, môžete ho zrušiť či vymeniť za iný. Pri kombinácii drahého telefónu a nízkeho paušálu sa môže ľahko stať, že akciová cena, ktorá vás zaviaže k dvom rokom platenia, bude napokon vyššia ako cena mobilu v obchode. Marcel Pastír (den)