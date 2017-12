Rada pre vysielanie a retransmisiu prideľovala frekvencie

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes na svojom zasadnutí rozhodla o ďalšom využití 26 terestriálnych frekvencií na rozhlasové vysielanie.

18. nov 2008 o 20:02 TASR

Bratislava 18. novembra (TASR)

Vo výberovom konaní sa o frekvencie uchádzalo celkom 15 žiadateľov, ktorí svoje projekty pred radou prezentovali na verejnom vypočutí vo štvrtok 13. novembra. Spoločnosti Okey Rádio pridelila RVR aj na obdobie ďalších osem rokov 13 frekvencií, na ktorých dnes Rádio Okey vysiela. Rovnako rada pridelila sedem frekvencií spoločnosti Spinoza, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Rádia Hit FM. Tieto frekvencie boli zaradené do výberového konania z dôvodu, že licenciu možno predĺžiť iba raz a obe rádiá ju už predĺženú mali. Dnešným rozhodnutím budú obe rádiá v éteri aj po roku 2010.

Najväčší záujem bol o frekvenciu 89,1 MHz Trenčín po zaniknutom Rádiu Dúha, o ktorú sa uchádzalo 11 žiadateľov. RVR ju pridelila spoločnosti Rádio, a.s., držiteľovi licencie Fun Rádia. O frekvencii 104,2 MHz Žilina, o ktorú sa uchádzalo sedem žiadateľov, dnes rada nerozhodla. Zo štyroch individuálne koordinovaných frekvencií v rámci licenčného konania získal dve Slovenský rozhlas pre okruh Rádio FM, po jednej Rádio Lumen a Rádio One. Slovenský rozhlas získal aj dve licencie na digitálne vysielanie programovej služby Slovenský rozhlas 7, Rádio Klasika a Slovenský rozhlas 8, Rádio Litera. Neúspešní žiadatelia o terestriálne frekvencie sa môžu do 15 dní od doručenia rozhodnutia voči nemu odvolať na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

V ďalšej časti zasadnutia uložila RVR sankciu, pokutu v súhrnnej výške 550.000 Sk (18.257 eur) spoločnosti Mac TV (TV Joj) za porušenie ustanovenia zákona o vysielaní (o ochrane maloletých) v programe Noviny zo dňa 17. decembra 2006 (opätovné rozhodnutie vo veci, pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené rade Najvyšším súdom SR), a začala štyri správne konania z dôvodu možného porušenia zákona o vysielaní.