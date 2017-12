Obedná pauza: divoký biliard

Powerpool predstavuje zmenšenú verziu biliardu, čo ale vôbec neznamená, že je oproti klasickej menej zábavná. Naopak, pri tom množstve rôznych špeciálnych funkcií, nových druhov odrazov a nevyspytateľných herných prvkov budete čumieť, čo sa vám to, ehm, d

20. nov 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Magic Tale.



Odomkni milované rozprávky - Spájaj farebné predmety tak, aby si vytvoril truhlicu s pokladom a zlatý kľúč. Keď odomkneš všetky truhlice, vyhráš úroveň a dostaneš milovanú rozprávku. Zbieraj hviezdy a nakupuj zlepšenia a bonusy vrátane Zastavenia času, Chaosu a Kladiva. Hraj strategicky, aby si dal dohromady všetky truhlice a kľúče na úrovni pred uplynutím času.



Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip

Powerpool predstavuje zmenšenú verziu biliardu, čo ale vôbec neznamená, že je oproti klasickej menej zábavná. Naopak, pri tom množstve rôznych špeciálnych funkcií, nových druhov odrazov a nevyspytateľných herných prvkov budete čumieť, čo sa vám to, ehm, deje s guľami. Hlavné je nazbierať čo najviac bodov, pozor si musíte dávať aj na to, aby biela nevbehla do jamky. Ak sa vám to stane príliš mnohokrát, hra končí.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.