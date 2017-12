Počítače z ambulancií zdravotné karty nevytlačia

Vláda síce plánuje v nasledujúcich rokoch investovať do informatizácie zdravotníctva asi 7,6 miliárd korún, časť informácií však ostane natrvalo len "na papieri". Ich prepísanie do elektronickej formy by bolo príliš drahé, povedal Peter Szakács z minister

17. nov 2008 o 10:03 ČTK

Písmo: A - | A + 49 0 BRATISLAVA. Zdravotné karty pacientov z ambulancií a nemocníc ešte roky nedokážu úplne vytlačiť ani počítače. Vláda síce plánuje v nasledujúcich rokoch investovať do informatizácie zdravotníctva asi 7,6 miliárd korún (229 miliónov eur), časť informácií však ostane natrvalo len "na papieri". Ich prepísanie do elektronickej formy by bolo príliš drahé, povedal ČTK Peter Szakács z ministerstva zdravotníctva. Údaje pacientov v elektronickej forme by mali prispieť k lepšej liečbe. "Objem dát o konkrétnom pacientovi bude digitalizovaný tak, aby bol pomer vzniknutých nákladov k získaným výhodám optimálny," poznamenal Szakács, ktorý riadi na ministerstve odbor informatiky. Úplné informácie o zdravotnom stave tak budú mať v elektronickej forme pravdepodobne len mladší pacienti, poznamenal. Platí to aj napriek tomu, že výrazná časť údajov o zdravotnom stave ľudí je už v súčasnosti napríklad v počítačových databázách zdravotných poisťovní. "Niektorí pacienti majú v elektronickej podobe asi 15 rokov svojej zdravotnej dokumentácie, no tá nie je úplná ani konsolidovaná," dodal. Dostupnosť kompletných faktov o zdraví ľudí môže zdravotníkom pomôcť pri liečbe, povedal Szakács. Ak totiž lekári v Bratislave budú zachraňovať pacienta napríklad z Humenného, s pomocou počítača by sa mali dozvedieť, aké užíval v minulosti lieky, či aké úrazy utrpel. Ranený človek by sa tak mohol vyhnúť zbytočným vyšetreniam, ktoré mohol podstúpiť v nedávnej minulosti v inej nemocnici, alebo nevhodnému spôsobu liečenia. Odstránením duplicitných vyšetrení sa navyše budú šetriť peniaze, dodal Szakács. Predseda Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Richard Demovič skôr povedal, že počítačové databázy úradu, ktoré by mali tvoriť základ eHealthu, pomáhajú už v súčasnosti rýchlejšie vymáhať nedoplatky v povinnom zdravotnom poistení. V prvých desiatich mesiacoch tohto roka vďaka informačnému systému doplatili neplatiči už viac ako 1,1 miliardy korún (37 miliónov eur), zatiaľ čo za celý vlaňajší rok to bolo podľa šéfa úradu 632 miliónov korún (21 miliónov eur). Príprava eHealth potrvá podľa ministerstva zdravotníctva ešte niekoľko rokov. Predstavitelia ministerstva zároveň tvrdili, že systém bude zabezpečený tak, aby nebolo možné neraz citlivé údaje o zdravotnom stave pacientov zneužívať.