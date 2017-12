Zistiť heslo do e-mailovej stránky ťažko chorého môže byť komplikované

Niekedy môže dôjsť k situácii, že osoba, ktorá zomrela, má v e-mailovej schránke dôležité dokumenty, ktoré obchodný partner alebo rodinný príbuzný potrebuje. V takomto prípade treba kontaktovať administrátora poštového serveru, na ktorom sa schránka nachá

18. nov 2008 o 10:40 TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) dza a požiadať ho o jej sprístupnenie.

"Technicky to nie je problém. Či už skopírovaním e-mailov alebo vygenerovaním nového mena a hesla pre prístup k inkriminovanému účtu. V prípade inštitúcií typu GMail, T-Com a podobne, kde nie je priamy kontakt na administrátora, je potrebné inštitúciu kontaktovať cez jednu z oficiálnych adries, ktorá sa nachádza na stránke," uviedol pre TASR Ladislav Hluchý, riaditeľ Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied.

Podľa jeho slov pri zriaďovaní e-mail účtov každý musí súhlasiť so všeobecnými podmienky poskytovania služby (angl. Terms of Use - ďalej len VP). Tieto môžu, ale aj nemusia pamätať na takúto situáciu. "V prípade, že VP ani zmluva na takúto situáciu nepamätajú, treba kontaktovať so žiadosťou priamo prevádzkovateľa. Ten pravdepodobne bude konzultovať svoje právne oddelenie na vyjadrenie sa k problematike," podotkol Hluchý. Platiť by mal právny stav krajiny, v ktorej mal poskytovateľ svoje sídlo (tuto informáciu treba konzultovať s právnikom).

Problém s prístupom k používateľským účtom zomrelého pritom nastáva nielen v prípade e-mailov, ale aj ostatných osobných dát - fotiek, blogov, videa a pod. Podľa Hluchého jednou z právnych možností je spísanie plnej moci, ktorá oprávni splnomocnenca na prístup k údajom splnomocniteľa v prípade smrti (alebo inej udalosti, napr. dlhodobá choroba, kóma).

"Takúto plnú moc požaduje napr. aj Google pri žiadosti o prístup k účtu svojho príbuzného spolu s úmrtným listom. Jednoduchou možnosťou ako predísť takejto situácii je prezradiť svojim príbuzným heslá k službám svojich účtov na Internete, pripadne ich zapečatiť do obálky a odložiť doma. Pri zvlášť paranoidných prípadoch je možné obálku vložiť do trezoru a odovzdanie kľúča k nemu ošetriť v záveti," radí odborník.