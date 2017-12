Šéf úradu: Vážny robí politické krytie záujmovej skupine

Spor medzi predsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ) a ministrom dopravy sa vyostril.

12. nov 2008 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. "To je vtip? Ak áno, tak som sa práve dobre pobavil.“ Takto oficiálne reagoval predseda TÚ Branislav Máčaj na slová ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho, ktorý zvažuje jeho výmenu z dôvodu odďaľovania prechodu z analógového na digitálne vysielanie. “Je tu vplyvná záujmová skupina, ktorá už od prijatia digitálneho zákona v zákulisí silno tlačí na moje odvolanie a to práve z dôvodu, že úrad sa mimoriadne intenzívne zasadzuje a hlavne aj reálnymi krokmi podporuje čo najrýchlejšie naštartovanie procesu digitalizácie. Je mi veľmi ľúto, že práve pán minister Vážny sa podujal robiť týmto ľuďom politické krytie,“ uviedol ďalej v reakcii Máčaj.

Minister Vážny pripustil možnú zmenu na poste predsedu TÚ v stredu po rokovaní vlády. "Nehovorím o tom, že bude vymenený, ale zvažujem aj takúto možnosť... Ak dôjde k odvolaniu, čo tiež ešte musím všetko zhodnotiť, tak tento problém nás čaká o nejaké tri mesiace," vyhlásil ďalej k téme minister Vážny. Na obvinenia z politického krytia záujmovej skupiny napriek osloveniu jeho hovorca zatiaľ nereagoval. Úrad pritom v októbri tohto roka odporučil v rámci pripomienkového konania k aktualizovanej Stratégii prechodu na digitálne terestriálne TV vysielanie jeho predkladateľovi, ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií, celý materiál vrátiť späť na prepracovanie. TÚ to odôvodnil nedopracovanými časťami stratégie a množstvom chýb, pričom uvedenú pripomienku označil za zásadnú, preto musí byť podľa neho prijatá alebo vyriešená v rozporovom konaní.

Podľa Máčaja by si mal minister “radšej pozorne naštudovať postoje a hlavne konkrétne kroky rezortov a inštitúcií, ktorých sa problematika digitalizácie týka, vrátane vlastného rezortu“. Minister sa podľa šéfa TÚ v opačnom prípade iba vystavuje “riziku zbytočnej blamáže tak, ako sa mu to stalo naposledy aj pri jeho verejnej kritike úradu v súvislosti s výberovým konaním na prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania".

Niektoré kritériá v tendri na prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T) na Slovensku neboli podľa vyjadrenia ministra z októbra tohto roka v súlade so zákonom. Úrad vtedy v reakcii na ministrove slová uviedol, že stanovené kritériá boli priamo určené v zákone. Za ohrozením tendra na prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov DVB-T vysielania na Slovensku stojí podľa slov predsedu TÚ Branislava Máčaja finančná skupina J&T. Finančná skupina sa však od podobnej aktivity aj tendra dištancovala.

Okresný súd Bratislava I. vydal predbežné opatrenie, ktorým uložil TÚ zdržať sa všetkých úkonov súvisiacich s výberovými konaním na prevádzkovateľa DVB-T. Súd tak urobil na základe návrhu spoločnosti Telecom Corp., za ktorou podľa úradu finančná skupina J&T stojí. TÚ sa voči rozhodnutiu Okresného súdu vo veci DVB-T odvolal. Následkom zdržiavania výberového konania by mohlo byť najmä, že Slovenská republika nebude môcť pravdepodobne splniť svoje medzinárodné záväzky, t.j. ukončiť analógové terestriálne televízne vysielanie do konca roku 2012. Štát v dôsledku konania súdu nebude môcť televíznym divákom zabezpečiť účinnú ochranu pred možným rušením ich televízneho príjmu od zahraničných vysielačov. Omeškanie procesu digitalizácie navyše blokuje použitie frekvencií, ktoré by sa mali uvoľniť pre rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach, ako aj služieb mobilnej televízie. Digitálne vysielanie, ktoré má najneskôr v roku 2012 úplne nahradiť doterajšie analógové televízne vysielanie vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii.

TÚ odštartoval spoločný tender na prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov DVB-T zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí a ponúk už 20. augusta tohto roku. Žiadosti mali uchádzači o ekonomicky viazané multiplexy doručiť úradu najneskôr do 20. novembra tohto roku. Víťaz výberového konania bude musieť odštartovať komerčnú prevádzku najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Úrad stanovil minimálnu výšku úhrady za pridelenie frekvencie pre obidva multiplexy na 50 mil. Sk. Jedinou spoločnosťou, ktorá definitívne potvrdila záujem zúčastniť sa tendra je spoločnosť Towercom, ktorá skúsenosti s pilotným vysielaním DVB-T už má.