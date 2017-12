Vláda má údajne rokovať o návrhu na odvolanie predsedu TÚ SR

Vláda SR by mala údajne v stredu rokovať o návrhu na odvolanie predsedu Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Branislava Máčaja. “Zachytil som takúto informáciu.

11. nov 2008 o 16:47 SITA

BRATISLAVA 11. novembra (SITA) - Predsedu úradu však volí a odvoláva Národná rada SR na návrh vlády, a preto je potrebné preveriť si pravdivosť tejto informácie priamo na Úrade vlády SR,“ povedal pre agentúru SITA Máčaj. V programe rokovania vlády na 12. novembra zatiaľ návrh zaradený nie je, podľa tlačového odboru úradu vlády môže byť do programu akýkoľvek bod zaradený dodatočne, čo sa však zatiaľ nestalo. O údajnom návrhu na odvolanie nebol informovaný ani hovorca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Marián Jánošík. Ak by parlament Máčaja skutočne odvolal, podľa kuloárnych informácií by sa medzi kandidátmi na jeho možného nástupcu mohol objaviť aj bývalý predseda dnes už zaniknutej Sociálnodemokratickej strana Slovenska a aktuálny podpredseda predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom Jaroslav Volf. “Počujem to od Vás prvýkrát, nemám o tom informácie,“ povedal však pre SITA Volf.

Medzi aktuálnu agendu TÚ, ktorý Máčaj vedie, v súčasnosti patrí tender na prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T) na Slovensku. TÚ pritom v októbri tohto roka obvinil finančnú skupinu J&T z ohrozenia tohto tendra. Finančná skupina sa však od podobnej aktivity aj tendra dištancovala. Úrad ďalej v októbri tohto roka odporučil v rámci pripomienkového konania k aktualizovanej Stratégii prechodu na digitálne terestriálne TV vysielanie jeho predkladateľovi ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií, celý materiál vrátiť späť na prepracovanie. TÚ to odôvodnil nedopracovanými časťami stratégie a množstvom chýb, pričom uvedenú pripomienku označil za zásadnú, preto musí byť podľa neho prijatá alebo vyriešená v rozporovom konaní.

Branislav Máčaj sa stal predsedom TÚ SR v roku 2006. Funkčné obdobie predsedu úradu je šesťročné. Predtým Máčaj pôsobil v telekomunikačných firmách eTel, Orange a EuroTel, bol členom predstavenstva v Asociácii telekomunikačných operátorov Bratislava a pôsobil ako právnik.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách parlament šéfa TÚ SR odvolá, ak by počas funkčného obdobia vykonával funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, alebo pôsobil v ich prospech. Šéf tohto regulačného úradu nesmie ani vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne, alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia. Zákon ďalej hovorí, že parlament odvolá šéfa TÚ SR, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie. Dôvodom odvolania môže byť aj pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, alebo situácia, kedy by predseda tohto regulačného orgánu počas najmenej šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov nevykonával svoju funkciu. Parlament môže ďalej zbaviť Máčaja funkcie, ak by úrad neplnil úlohy podľa zákona o elektronických komunikáciách. Šéf TÚ nesmie ani podnikať, inak by to tiež viedlo k jeho odvolaniu.

Telekomunikačný úrad SR je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií. Úrad vykonáva dohľad nad telekomunikačným trhom, pričom je tiež poverený správou frekvenčného spektra. TÚ je rozpočtovou organizáciou financovanou z rozpočtu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

it;kf;dn