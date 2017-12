Svet podľa Sony bude modrý

Zdá sa, že aj svet CD nosičov čakajú zmeny. Firma Sony ratifikovala nový štandard, ktorý využíva pri tvorbe CD nosičov modrý laser, namiesto červeného. Na čo je to dobré? Kvalita audionahrávok má byť podstatne vyššia ako doposiaľ. A to aj napriek rovnakým

10. nov 2008 o 9:31 Milan Gigel

parametrom.

Blu-spec CD je audionosič novej generácie. Po formátovej stránke je identický s klasickými nosičmi CD-Audio, na jeho čítanie netreba žiadne špeciálne zariadenie. Prehráte ho v plnej paráde v starom discmane i v Hi-Fi aparatúre.

Tajomstvo sa však skrýva v presnosti záznamu. Každý dátový bit je prostredníctvom modrého lasera vypálený do záznamovej vrstvy s omnoho väčšou presnosťou, ako pri použití červeného či lisovaní. V praxi to pri prehrávaní znamená, že elektronika nebude musieť kompenzovať chyby a rozdiely časovania pri snímaní digitálnej hudby. Nárast kvality má byť rapídny, ťažko však povedať, či to rozozná aj ucho konzumného postrebiteľa.

Prvé nahrávky sa objavia na japonskom trhu už tieto Vianoce. Sony si od tohto kroku sľubuje, že zaboduje na trhu audiofilov, ktorí nedajú dopustiť na nahrávky vo formátoch Super Audio CD či DVD Audio.

Ak sa vám zdá byť táto novinka nápadne podobná s formátom blu-ray, za ktorého víťazstvo Sony bojovalo do úspešného konca, podobnosť je čisto náhodná. Ide skôr o marketing pre posilnenie postavenia modrého laseru na trhu, ako o technológiu, ktorá by mohla zmeniť svet.