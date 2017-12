Dead Space - vo vesmíre váš krik nebude nik počuť

Akčný projekt Dead Space od Electronic Arts bol v našich denníčkoch (prípadne v pripomienkach v mobilných telefónoch) krvavo červeným písmom. Chladný vesmír, opustená loď, hlavný hrdina a svinstvo z vesmíru – geniálna kombinácia.

6. nov 2008 o 12:00 Ján Kordoš

Obavy o nezáujem hráčov sa po prvých dňoch predaja ukázali ako plané, ale to je len začiatok. Preto hneď na úvod recenzie malé upozornenie. Skúste aspoň na chvíľu zahodiť odpor k EA za hlavu a uveriť nám. Dead Space je pre vývojárov z Redwood Shore splnenie tajného sna, ktorý im odkleplo práve nenávidené EA, pretože sa chceli priblížiť práve nám. Nie sviatočným hráčom, ale tým, ktorí si hru spustia v nedeľu navečer, aby zabili čas. Lež nám, ktorí pri správnom horore počkajú na zapadajúce slnko, vypnú všetky svetlá, jemne vytiahnu hlasitosť a v temnote sa oddávajú skvostnej atmosfére strachu. Zdá sa to neuveriteľné a pre EA ide o stratu panictva: hra je to skutočne krvavá, ľudské torzá sa váľajú po zemi a rozšliapnete nejednu lebku. Ste prekvapení? My nie – jednoducho sme mali tušáka, že toto v EA proste pohnojiť nemôžu.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Zápletka bola propagovaná všade, my sme vám ju porozprávali už neraz, ale opakovanie je matka múdrosti, takže si dáme krátky sumár. Ďaleká budúcnosť, v ktorej ľudstvo expandovalo do vesmíru zo sebou priniesla aj nedostatok surovín a rozšírenie ľudského pokolenia za hranice, ktoré poznáme dnes. Z vybraných asteroidov bolo nutné ťažiť nerastné suroviny potrebné pre ďalšie rozšírenie ľudskej moci. Po malých asteroidoch nasledovali väčšie a nevyhli sa im ani planétky. Takzvané luskáčiky, gigantické kolosy, také maličké svety samé o sebe, sa pre mnohých stali životnou cestou. Vesmírna loď USG Ishimura bola pýchou ľudskej flotily, no čo čert nechcel (alebo chcel, v tomto prípade to muselo byť skutočne samotné peklo), signál dlhšiu dobu ku kolóniám neprichádzal. Preto bola k tomuto luskáčiku vyslaná lodička, ktorá má zistiť, čo sa vlastne stalo a technický problém promptne odstrániť.

Na technický problém to aspoň pôvodne vyzeralo. Intro, v ktorom sledujete priblíženie sa ku kolosu však dáva tušiť, že tu čosi nehrá. Z USG Ishimura sa nik nehlási. Už v tomto momente postavu ovládate, hoci môžete iba otáčať hlavou. Interaktívne sekvencie majú niečo do seba. Späť k rozprávaniu. Možno majú na Ishimure problém s prenosom signálu, v ktorom je počuť len praskanie a divné hlasy, alebo skôr výkriky, v pozadí. Záchranná akcia sa však otočí a niekoľkí členovia posádky po menšom incidente nezvládnu pristávací manéver a ich loď skončí poškodená v doku Ishimuri. Zranený nie je nikto, no zároveň je podivné, že návštevníkov nik nevíta s otvorenou náručou. Niekoľkočlenný tím sa preto vyberie do útrob lode, aby zistil, čo sa vlastne s posádkou Ishimuri stalo. Pomaly postupujete dopredu, chodby sú osvetlené blikajúcimi neónmi, po chodbách vidíte mnoho kufrov, akoby sa všetci chystali na odchod, no nikde ani živej duše. Dostanete sa do uvítacej miestnosti, v ktorej sú ďalšie dvere zaseknuté.

Behom tejto krátkej epizódky si osvojíte základné ovládanie, potykáte si s hlavným hrdinom, ktorým je Isaac Clarke. Vieme prečo Isaac a vieme prečo Clarke. Nenápadných odkazov na kultové snímky alebo v tomto prípade spisovateľov, nájdete mnoho. Isaac Clarke je technik a jeho úlohou je riešiť technické problémy, opravovať poškodené lode, vlievať do nich život. Dianie sledujete z pohľadu tretej osoby, pričom kamera je umiestnená z boku, podobne ako v Gears of War. Isaaca vidíte ľavom rohu obrazovky a nikde žiadne informácie o živote, munícií a podobne. Všetko dôležité nájdete na skafandri hlavného hrdinu. Životy v podobe pruhu na pancierovej chrbtici, muníciu priamo na displeji zbrane a zo začiatku aj špeciálne informácie uvádzajúce vás do ovládania – tie si spustíte pomocou holografického zobrazovača, ktorý je umiestnený na prednej strane skafandru. Pred vami sa otvorí okno s informáciami alebo videom a vy môžete hýbať kamerou, obraz ostáva na pôvodnom mieste, takže informácie môžete sledovať aj zrkadlovo, zozadu.

V jednoduchosti je krása a dodáva to hrateľnosti ten správny šmrnc. Vidíte len seba a to okolo vás. Žiadne prvky, ktoré by vám pripomínali, že sa nachádzate v hre. Síce si môžete otvoriť inventár, mapy, audio záznamy atď. – tie vidíte v špeciálnom PDA. Mapu však takmer potrebovať ani nebudete, stačí totiž stlačiť správne tlačidlo a na zemi uvidíte modrú čiaru ukazujúcu smer k splneniu úlohy. Vrátime sa však k príbehu. Ako technik dostanete za úlohu dvere otvoriť. Nič zložité, potrebujete len dostať šťavu z generátorov do otváracieho mechanizmu. Prejdete preto do bočnej miestnosti, kde vidíte spínač S a aktivujete ho. V tom momente svetlo v uvítacej miestnosti zhasne, spustí sa mód karantény, červené majáky biedne osvetľujú inak tmavú miestnosť. A do toho príšerný, neľudský rev. Všetci zostanú v pohotovostnom režime, vy ako technik sa v uzamknutej miestnosti (karanténa vaše dvere zablokovala) sledujete svojich členov posádky a spoločne sa s nimi čudujete, čo sa to vlastne deje.

A potom to príde.

Zo stropu spadne do miestnosti podivné monštrum a bez možnosti pomoci vidíte ako sa prikráda k jednému z členov posádky zozadu a brutálne ho zavraždí. Všade vládne chaos, počujete krik a streľbu, no nemôžete nič robiť. Do toho niečo začujete nad sebou. Otvoria sa dvere za vašim chrbtom, stále počujete lomoz a vreskot sa blíži aj k vám. Ste bezbranní, v rukách nič nemáte a zrazu pozeráte zoči-voči podivne zmutovanému monštru. Zostanete stáť ako prikovaní, keď vo vysielačke počujete, aby ste utekali preč, aby ste im, preboha, unikli. Kto zaváha, zomrie. Bežíte teda tmavými chodbami osvetlenými len občas blikajúcim svetlom. Za sebou počujete približujúci sa rev. V úzkej chodbe pred vami sa zrazu prevalí vetrák na stene a ďalší „kamarát“ vám predvedie svoje ostré nechty. Musíte mu uniknúť, musíte sa cez neho dostať. Po strate zdravia sa vám to podarí a vašou jedinou záchranou sa ukážu byť otvorené dvere výťahu, do ktorých sa musíte dostať. Za každú cenu. Bez zbrane.

Po šialenom kľučkovaní sa so stiahnutým zadkom napokon dostávate dovnútra, aktivujete zatváranie dverí, ale nestihnete to. Jeden z tých pankhartov v poslednej chvíli pchá svoje zohavené končatiny s ostrými pazúrmi medzi dvere a pokúša sa ich otvoriť. Čo teraz? S napätím čakáte. A ďakujete bohu za to, že dvere sa predsa len zatvárajú a amputujú obrovské hnáty tej potvore, ktorá by vám jedným švihom oddelila hlavu od tela. Niekam stúpate. Alebo klesáte. Neviete. Adrenalín vám srší z každého póru tela. Modlíte sa, aby po otvorení dverí na vás nevyskočilo niečo ešte horšie. Dvere sa otvoria. Tmavá chodba. Mŕtve telá okolo. Tma. Občas blikne svetlo a vy vystupujete z výťahu, ktorý vám zachránil život. Všade ticho, priam nepríjemné ticho. Akoby vám niekto hodil pod nohy ohlušujúci granát a ticho vám doslova pískalo v ušiach. Čo teraz? Bojíte sa spraviť čo i len krok. Veď ste, sakra, technik, ktorý pozná prístroje, pozná každú súčiastku lode, ale toto, sa na nič normálne, nič ľudské, nepodobá. Ticho končí. Vysielačka zapraská a ozvú sa vám dvaja kolegovia, ktorí masaker prežili. Musíte pokračovať ďalej. Musíte im pomôcť. Musíte zistiť, čo sa vlastne stalo. Musíte spojazdniť loď.

Musíte prežiť.

Informácie od kolegov sú chabé, ale bez vašej pomoci sa nikam nedostanú a ostanú uväznení v jednej miestnosti, ktorá by mohla byť aj poslednou na Ishimure. Preto musíte ísť vpred, aktivovať spínače, dostať sa nejako z tohto pekla. Lenže jednoduché to nebude a už vôbec nečakajte, že sa po chvíli všetci stretnete, objímete a rýchlo dostanete preč vo vašej, aj keď poškodenej lodi. Nie, to by bolo príliš jednoduché. Zostanete uväznení na Ishimure a každý ďalší krok môže byť ten posledný. Idete dopredu, netušíte, čo na vás vyskočí za ďalším rohom. Na zemi objavíte mŕtveho technika a jeho energetickú rezačku. A krvou napísanú vetu: mier im na končatiny. Vezmete ju do ruky a dobrodružstvo za začína. Pozeráte sa totiž do očí monštru, ktoré si po vás predsa len prišlo. Rezačkou namierite na končatiny a po zbesilom boji padá zohavené čosi na zem. Vydýchnete si a pozriete na tú kôpku nešťastia. Čo to, sakra, je?

Je to vaša smrť. Alebo byť mohla!

Znie to obligátne a určite aj otrepane. Klišé votrelcov, ktorí nakazili Ishimuru je dobre známy. V tomto prípade tu máme čosi mimozemské, vírus, ktorý sa dostal na Ishumuru z blízkej planéty. Neskôr zistíte, že veľké mozgy o tomto menšom probléme vedeli, lenže vedci sú už raz takí. Chcú skúmať a dajako sa to vymkne všetkým z rúk. Teraz sú ONI pánmi tejto lode.

Dead Space však spája základné prvky kultových filmov Aliens a The Thing nesmierne citlivo. Dopĺňa ich o úzkosť dobre známu zo System Shocku. V tomto prípade by bolo príliš hrubé hovoriť o vykrádaní, pretože to proste skvele funguje a zapadá do seba. Málokedy budete vystavení na nemilosť viacerým nepriateľom. Hra vám predhodí vždy len zopár a systém dvíhania atmosféry sa nedá nazvať inak ako prirodzený. Vojdete do miestnosti, je tam kľud, potom rev, nečakaná návšteva, ktorej ide len a len o vašu smrť. O nové mäso. Ste potravou. Ľakanie prebieha úžasne a hoci vyskakovanie bubákov by nás plašiť nemalo, je tomu úplne inak. Často sa potvorky robia, že sú mŕtve a vstanú až vo vašej tesnej blízkosti. Často sa prevalí strop za vami a vy len počujete rev, obzeráte sa okolo seba, hľadáte zdroj smrteľného nebezpečenstva. Okrem toho vám už do uší znie cinkot čepelí na podlahe, tak kde ten parchant je? A hudba – vždy sa spúšťa v tých pravých momentoch a napovedá vám, že práve teraz vás niekto vykostí.

Otáčate sa, hľadáte blížiacu sa smrť, aby ste sa jej pozreli do zohavenej tváre a snažíte sa prežiť. To je, vážení priatelia, základ, na ktorom sa Dead Space podarilo vybudovať skvostnú atmosféru. ATMOSFÉRU. Možno je to našou slabosťou na vyššie spomínané filmy, možno je to preto, že nás blikajúce neóny, tmavé chodby a zlo, ktoré nevidíme, ale cítime a počujeme, dokáže vystrašiť viac ako teenage vyvraždovačka s ujom, ktorý má miesto ruky hák. To však asi každého. Keď už budete čeliť nepriateľom, musíte sa činiť, pretože vám nič nedarujú. Len tak strieľať s myšlienkou, že to po niekoľkých zásahoch proste padne, je vec hlúpa. Pretože oni nepadnú. Musíte mieriť presne a ako v spomínanom prípade mieriť presne na končatiny. Lenže oni nečakajú na odstrel a hýbu sa. Niekedy prirýchlo, niekedy sa tackajú, niekedy nemáte čas reagovať a dostanú vás. Pravidelné striedanie týchto momentov vás drží neustále v napätí, pretože ak ich aj vidíte, ešte to neznamená, že prežijete. Musíte reagovať rýchlo, čo pri vystrašenej dušičke nejde vždy ľahko, muška nie je vždy presná a munícia sa neváľa na každom rohu.

Pocit bezbrannosti vás neopustí a neustále vám dýcha na krk. Pri minimálnom zdraví navyše Isaac dýcha neskutočne ťažko a v týchto momentoch sa dych zadrháva aj vám pred obrazovkou. A tŕpnete, aby ste už konečne našli lekárničku. Aby za vami – alebo aj pred vami – nič nevyskočilo. Aby nezhasli svetlá. Aby ste nepočuli žiadny rev. Aby ste prežili. Toto by v hre s logom EA čakal málokto.

Ale ono to tu všetko je. Navyše zúfalo krvavé, temne skľučujúce. Tam, kde výrazne pochybilo arkádové Space Siege, valcuje Dead Space všetko, čo mu stojí v ceste. Je výrazný rozdiel, keď sa snažíte navodiť dojem boja o život s osvetlenými koridormi, zeleným blivajzom a hrdinskými pokrikmi, ťažko docielite to, čo chcete. Isaac Clarke je obyčajný človek, bez vojenských skúseností. Nemá za sebou stovky zárezov na brokovnici, on vlastne ani žiadnu brokovnicu nemá. Hrdina totiž nemusí byť hora svalov ako v Gears of War. Obyčajnosť hlavného hrdinu sa vo veľkej miere podpísala na lepšom zžití sa s dianím na obrazovke. Práve toto chýba mnohým herným titulom a je len potešiteľné, že nám pripadá Clarke ako človek, s ktorým by sme zašli na pivo.

Výrazne nižší počet protivníkov (v porovnaní s ostatnými akčnými hrami) umožnil tvorcom skutočne bojovať s každým z nich. Skoliť vás totiž môže aj ten najmenší. Ale to sme už rozoberali. Potvory by boli ploché, nebyť umelej inteligencie. Nie, netaktizujú ako špeciálne vycvičené jednotky, ani sa nedohovárajú, pripomínajú agresívne zvieratá, čakajúce na vhodný moment k útoku. Korisť, ktorou pre nich proste ste, sa pokúšajú uloviť rýchlymi výpadmi, neustálym pohybom. Ak ich dostanete do úzkych, buď sa stiahnu a začína sa naháňačka, alebo sa snažia už len útočiť a z posledný síl čosi spraviť. Ten správny animálny pocit z ich agresivity mať budete v každom okamihu.

Okrem skvostnej atmosféry, ktorej sa po celý čas venujeme, sú tu samozrejme aj veci pomimo. Budete ich vnímať ako prirodzené, a preto sa im širšie neoplatí venovať. Sú tu a je to fajn. Máte niekoľko druhov zbraní, pri sebe máte len niekoľko z nich, pričom si môžete všetko vylepšovať. Nakoniec však zistíte, že vašim najvernejším pomocníkom zostane energetická rezačka, ktorú dostanete hneď na začiatku a kredity budete investovať do iných kúskov len striedmo. Záložná zbraň, keby dačo. Prípadne doplnok proti menšej a rýchlo pohybujúcej sa chrobači. Vylepšovať si budete aj svoj oblek, vystužíte ho, zvýšite si úroveň zdravia, otvoríte si širší inventár. Aby nešlo len o bohapustú akčnú hru (v tomto prípade sa výraz strieľačka používa skutočne ťažko) dostanete sa aj k občasným problémom, ktoré budete musieť vyriešiť so zapojením mysle. Medzi dve základné vlastnosti, ktoré Isaac bude využívať, je spomalenie času a akási obdoba gravity gunu z Half-Life 2.

Spomalenie času však neprebieha tak ako ho poznáme, ale namierite na určité miesto a spomalíte pohyb niektorej z automatizovanej činnosti (napríklad prirýchlo otvárajúce a zatvárajúce sa dvere, točiace sa konektory alebo dokonca aj rýchli protivníci) a nie všetko okolo vás. Takže žiadny bullet time ako v Max Paynovi. Manipulácia s predmetmi je spojená s... manipuláciou predmetov. Prekvapivo. Priťahujete si plošiny, posúvate zásuvné moduly (v spojení so spomínanými konektormi – tie najprv spomalíte a moduly do nich môžete zasunúť). Všetko je pomerne jednoduché, na činnosti, ktoré máte vykonať, ste upozorňovaní, ale necítite sa ako vodení za ručičku. Príjemné je, že tieto prvky netvoria zásadné body hrateľnosti, ale sú prirodzene poprepletané s hrou samotnou. Nenudia, nevyskytujú sa často, a práve preto si ich budete užívať.

Keďže sa nachádzame vo vesmíre, bolo by hriechom nevyužiť aj zábavky s gravitáciou. Ešteže má Isaac špeciálne čižmičky, ktoré vám zabezpečia pohyb po pevných materiáloch. V priestoroch bez gravitácie je úplne jedno, či stojíte na podlahe, stene alebo strope. Namierite, pritiahnete sa k danému miestu a kráčate. Ocitnete sa aj v chladnom vesmíre, kde musíte sledovať zásobu kyslíku a ak k tomu pridáme prostredie s nulovou gravitáciou, budete spokojne mľaskať nad výdatnou pochúťkou ako my. Konečne niekoho napadlo, že vo vesmíre sa zvuk nešíri, takže súboje sa nesú v o to väčšom napätí. Tam, kde vás v kajute prepadne vesmírne komando so škrekotom, nebudete vo vesmíre počuť nič. Boj sa automaticky spojí s taktizovaním. Nielenže strieľate, ale sa aj priťahujete k iným plochám, aby ste získali pozičnú výhodu. Až sa vám z toho hlava zatočí. V dobrom zmysle slova. Najprv však musíte nepriateľa lokalizovať. Ticho tu nelieči, ono zabíja.

Zážitkov, ktoré by si zaslúžili rozsiahle popísanie je nesmierne mnoho. V tomto prípade však platí tradičné: toto musíte zažiť, inak to nedokážete správne precítiť a pochopiť. Radšej preto zavelíme na ústup a už len spomenieme grafické spracovanie. Je úžasné. To ste nečakali, všakže. Vizuálna stránka Dead Space sa nedá veľmi kritizovať, pretože nielenže vyzerá veľmi, veľmi, veľmi dobre, ale sa grafici sústredili okrem detailných textúr a úžasne vymodelovaných objektov aj na správny dizajn prostredí. Vy totiž budete mať skutočne pocit, že ste v obrovskom kolose, kde sa niečo sakramentsky pokazilo. Už spomínané Space Siege na tom bolo úplne opačne. Z blikajúcich svetiel a temných kútov budete mať fóbiu aj po vypnutí hry. Všetko to dopĺňajú maličkosti, keď sa niečo v pozadí mihne alebo zbadáte tieň votrelca, no keď sa za nim vyberiete, nikde ho niet. Stačí sa však otočiť...

Takže ako? Vyzerá to výborne, zvučí to ešte lepšie (za to veľkú pusu na čelo, pretože audio stránku pri podobných hrách zanedbávať jednoducho nemožno), budete mať plné gate vďaka tiesnivej atmosfére, budete sa báť, pretože nábojov nemáte vždy za dve plné hrste, bojujete vždy v skromných počtoch a proste nás to všetko chytilo ako už dlhú dobu nič. Dead Space nie je veľkým prekvapením, pretože na rozdiel od iných titulov bolo už z inak stupídnych tlačových správ cítiť snahu dokázať vytvoriť niečo odlišné, niečo, čo má skutočne dušu. Skvelý zážitok a aby si ho vychutnal úplne každý, je Dead Space distribuovaný s českými titulkami, ktoré si na začiatku hry môžete zapnúť. A vynikajúce je, že sa nebudeme uchechtávať nad strojovým prekladom.

Dead Space je hrou, ktorá sa urodí tak raz za uhorský rok. Hororový, krvavý, akčný, sci-fi votrelčí projekt rozhodne patrí do vitrínky každého hráča. Nejde o žiadnu casual hračku, ktorú dohráte s prstom v nose, dá vám poriadne zabrať, ale tak je to len dobre. Keď chcete niečo skutočne zažiť a aj napriek „vykrádaniu nápadov“ sa zabaviť, nechcete vstúpiť do tej iste rieky (ďalšie a ďalšie pokračovanie známej značky), je tu Dead Space. Krutý a chladný vesmír sa s vami maznať nebude. Čaká tam na vás smrť. A smeje sa vám rovno do tváre, líže si svoje krvavé rany a ukazuje na vás prstom. Ste na rade.

A aby sa nezabudlo. Atmosféra a hrateľnosť! O tom nám ide v hrách.