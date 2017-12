LEGO Batman: The Videogame - netopiere v kocke

Starého psa novým kúskom nenaučíš. Ak ovláda zopár povelov, ktoré bavili pred časom, neznamená to, že s nimi zaujmete aj teraz. Vývojári z Traveller´s Tales však vedia čo robia – avšak žiaľ pre náš, hráčov, idú ako sliepky po flusanci.

4. nov 2008 o 19:07 Ján Kordoš

To, čo nás v minulých Lego hrách dostalo, bol humor, zakladajúci si na parodovaní dobre známych filmových scén. Nebolo teda prekvapenie, že sa neraz hráč pred obrazovkou aj zasmial a užil si, síce jednoduchý, ale fungujúci humor. LEGO Batman ide na to úplne inak. Nesledujete zápletku žiadneho z filmov. Nebolo by to ani vhodné, pretože pri všetkej úcte mali filmy (až na nový začiatok) výrazne klesajúcu tendenciu, ktorá hraničila s brakom. Príbeh je teda v zásade nasledovný: všetci záporňáci, ktorých vyčíňanie v Gotham City poznáme, utiekli z väzenia a idú robiť bordel. A ty, hrdina odetý do slušivého superhrdinského obleku, ich musíš zastaviť. Hrdinsky a s noblesou rozmlátiť na čo najmenšie Lego kocky. Máme tu Jokera, prišiel aj Mr.Freeze, na žiadnej party nesmie chýbať ani Catwoman, na dvere už klopú agresívne tučniaky a v kúte leží opitý Clayface s Poison Ivy v nežnom objatí.



Tri veľké epizódy vás v koži hrdinov donútia všetkým pekne vyprášiť zlodušský kožúšok, pokarháte ich, zmrazíte im muhaha úsmevy na ksichte a zničíte na milióny Lego kociek. Princíp tejto arkády sa nezmenil, len, ako už bolo spomenuté, Batman sa sústredí viac na akciu ako hádanky. Takže sa bijete, nadávate na neustále sa respawnujúcich nepriateľov v určitých scénach, kooperujete s postavou po vašom boku (ten vie to a ten zas niečo iné – veď to už preboha poznáte), zbierate Lego súčiastky, hľadáte ukryté poklady a... a nebavíte sa až tak dobre ako minule. A predminule. A predpredminule.

Možnosť hrania aj za záporných hrdinov je rozhodne kladom, dokonca je hranie za nich aj zábavnejšie. Superhrdinský humor je totiž založený na infantilnom padaní Robina a mručaní Batmana, na Robinovom trieskaní si hlavy, na Robinových kúskoch na motorke. A nič z toho nie je poriadne vtipné. Záporňáci sú zas ohromne záporný a chcú ovládnuť Gotham City, čo je aspoň trochu milé. Úškrny pri hraní sú však zúfalo minimalizované a v konečnom dôsledku budete scény považovať skôr za trápne než vtipné. Rozšírenie o hranie za záporné postavy navyše dvíha dobu hrania, ktorá je pre Lego hry vždy trochu skromnejšia a dokonca sa dá s jedným zatvoreným okom tvrdiť, že hranie je kúsok náročnejšie.

Lenže nie je to zvýšením obtiažnosti, to by bolo zúfalé tvrdenie. Nepriatelia sa totiž zasekávajú, motajú sa ako sa im zachce, ale je to arkáda, tak to nebudete považovať za veľký kaz hry. Horšie však je, že sa nijakým spôsobom nezmenilo zmýšľanie vášho side-kicka. Skočíte do priepasti? Skočí za vami. Chcete, respektíve musíte, spolupracovať pri niektorých aktivovaní plošiniek? Budete si trhať vlasy, pretože pomocník pomáha skôr k agresívnemu správaniu sa hráča a oplzlému nadávaniu na všetko a všetkých. Máme tu možnosť kooperácie dvoch živých hráčov, stále je to však výhradne na jednom stroji a online podpora cez internet proste chýba. Svojho kamaráta budete po ceste strácať, budete sa musieť po neho vracať, budete musieť vymlátiť väčšinu parchantov, pretože on to proste nedokáže. A bude vám to samozrejme vadiť.

Nech sa na to pozeráme akokoľvek, všetko nám zostalo pri starom, máme tu len nové postavičky, nové úrovne, ktorých vytvorenie zabralo zopár mesiacov a hra môže ísť na trh. Úrovne sa nám zdali o niečo menšie, rozhodne sú však členitejšie, čím však ruka v ruke prichádza ďalší problém, ktorý sa tvorcom nepodarilo odstrániť. Indiana Jones síce príliš netrpel na stratu priestorovej orientácie, avšak Batman často skáče, zachytáva sa plošinkách a keďže vďaka podivnému skresleniu netušíte, v akej vzdialenosti je miesto, kam máte doskočiť a zopakujete si mnohé pasáže viackrát. Zamrzí to o to viac, že notorickí zberači všetkých bonusov budú musieť tieto miesta pretrpieť.

Taktiež kamera je verná svojej povesti. Fixne sledujúca dianie na obrazovke z bočného pohľadu síce nevyzerá na adepta neprehľadnosti, niekedy by však bolo vhodnejšie pohľad pootočiť, prispôsobiť, pretože sa neraz stane, že netušíte kam skáčete alebo budete dezorientovaní. Mnohokrát sa postava zasekne, mnohokrát vám bude vo výhľade zavadzať prekážka a mnohokrát to tu už bolo. Všetko sú to drobnosti, avšak kombinácia všetkých týchto maličkostí robia z Batmana najslabší Lego projekt, s ktorým sme mali do činenia. Keď sa kvôli neustále obnovujúcim protivníkom nebudete môcť sústrediť na plnenie úlohy, pretože vám nie uberajú zdravie, ale doslova zavadzajú, váš pomocník je niekde na prechádzke, hrateľnosť by ste za klady určite nepovažovali.

Grafický engine by si zaslúžil vylepšiť, hoci jednoduchšie spracovanie nemusí vadiť. V predošlých projektoch nevadilo, lenže Gotham City je mesto temné, šedé a tým pádom aj monotónne, opozerané, jednotlivé priestranstvá ničím nevynikajú a mnohé sú vycucané z prsta, pretože podľa filmov nejdeme, pamätáte? Nič také, že toto poznám a uchechtávajúc utekáte pred kamennou guľou. Takto nám grafika prišla svojim spracovaním ako málo pestrá, až nudná. Nebudeme nadávať na animácie hranatých postavičiek, tie sú svojim spôsobom stále rovnako roztomilé, ale pocit z vizuálneho spracovania je skôr priemerný práve pre sterilitu. Parodovanie superhrdinov totiž nie je vec ľahká, o čom sa mohol presvedčiť aj brakový „antihrdinský“ film, ktoré názov si radšej ani nepamätáme. Dabing? Vy ste asi žiadnu Lego hru nehrali, všakže – počuť budete len zvuk padajúcich kociek Lega a do toho nejaká tá Batman melódia. Aj to len občas. Žiadne otrepane príťažlivé tududu túdú alebo tutudutú však počuť nebudete.

Vyriecť ortieľ nad LEGO Batman je vec náročná. Hrateľnosť je aj napriek spomínaným problémom, ktoré zažijete, stále klasická a ak vám hra samotná nehádže polená pod nohy, bavíte sa. Ak ste žiadnu Lego hru doposiaľ nehrali, o to je zábava väčšia, no pri porovnávaní s predošlými kúskami to nejde až tak jednoducho. Vylepšenia už táto séria nutne potrebuje a nemôže len ryžovať z prvotného ošiaľu. Beháte, skáčete, mlátite okolo seba oblými pästičkami, zbierate súčiastky. A to stále dookola, znovu a znovu. Žiadne novinky, žiadne zlepšenia. Starého psa novým kúskom nenaučíš, no nebolo by v tomto prípade lepšie nechať ho oddychovať v teplom kúte? Už sa len obávame, čo ešte príde. LEGO Lost? LEGO Panelák? Batmanové dobrodružstvo sa užiť dá, ale už to začína viditeľne škrípať.