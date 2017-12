Lienky, lienky, kam ste zmizli? Pýtajú sa vedci

Lienka deväťbodková sa považuje za natoľko charizmatickú a užitočnú, že si ju americký štát New York v roku 1989 vybral za svoj „oficiálny štátny hmyz".

2. nov 2008 o 21:20 ČTK

Ale ako dnes vychádza najavo, tento hmyzí druh zo štátu New York zmizol už dve desaťročia predtým. Nedávne štúdie nenašli v New Yorku a na severovýchode USA žiadne z týchto zvyčajne všadeprítomných chrobáčikov, ktoré entomológovia volajú Coccinella novemnotata, či skrátene C-9.

Úbytok C-9 a niektorých ďalších druhov lienok nastal tak nečakane a rýchlo, že americkí vedci zahájili celonárodný projekt, ktorého cieľom je pokúsiť sa pochopiť, prečo niektoré druhy lienok prakticky vymizli, zatiaľ čo iné sa rozšírili - do počtu aj teritória.

"Nevieme, prečo sa to stalo, aký dopad to bude mať na kontrolu škodcov, ani ako môžeme zabrániť tomu, aby sa ďalšie pôvodné druhy stali takto vzácne," hovorí John Losey, entomológ Cornellovej univerzity v Ithake, ktorý vedie projekt Stratené lienky (Lost Ladybugs). Do projektu by sa mali zapojiť predovšetkým deti, ktoré budú pátrať po C-9 a ďalších druhoch lienok a ich fotografie posielať na Cornellovu univerzitu na určenie druhu a zaradenia do databázy.

"Existuje množstvo lienok, existuje množstvo miest, kde sa po nich dá pátrať, ale zďaleka nie je toľko entomológov," vysvetľuje Leslie Alleeová, ktorá sa na projekte podieľa. "Potrebujeme preto pomôcť pri vytváraní databázy a zmapovanie, kde tieto chrobáky sú. Ďalší cieľ je vzdelávací. Prebudiť záujem o prírodné vedy a chodenie von."

Projekt víta nadšencov akéhokoľvek veku a zázemia, ale smeruje najmä na cieľovú skupinu detí vo veku od päť do jedenásť rokov z domorodých indiánskych, dedinských, farmárskych, prisťahovaleckých či chudobných komunít.

"Vieme, že jediná pozitívna skúsenosť z tohto veku zanechá celoživotný záujem o vedu a rozmanitosti života," dodáva Alleeová.

Na svete je známych asi 5000 druhov lienok, z ktorých asi 450 druhov žije v Spojených štátoch. Lepšie pochopenie populácií lienok, ktoré sú veľmi citlivé na podmienky životného prostredia, by mohlo prispieť ako k lepšej starostlivosti o poľnohospodárske plodiny, tak aj k zlepšeniu ochrany ďalších pôvodných živočíšnych druhov, povedal Losey.

Ekologická hodnota lienok je veľmi dobre známa. Sú to bežní predátori záhradných i poľnohospodárskych škodcov, ako sú vošky alebo červce a ich

Prítomnosť slúži ako indikátor ekologického zdravia prostredia. Ich pekné farby - červená alebo oranžová s čiernymi bodkami či škvrnami - a celkový príjemný vzhľad prispievajú k obľube lienok, ktoré ľudia dávajú na rovnakú úroveň ako motýle alebo svätojánske mušky.

Z niekoľkých druhov žijúcich v štáte New York sa C-9 považovala za najobyčajnejšiu, keď ju v roku 1989 vybrali ako štátny hmyz. Jej rozšírenie siahalo po celých Spojených štátoch a južné časti Kanady. Ale nedávne štúdie zistili, že od roku 1992 nebola na americkom severovýchode zaznamenaná jediná Coccinella novemnotata a len niekoľko jedincov objavili na Stredozápade a Západe, povedal Losey.

V samotnom štáte New York zaznamenali posledný zdokumentovaný zber C-9 v roku 1970. Vyhubenie druhu je zvyčajne spojené se stratou prirodzeného životného prostredia alebo s inváziou cudzích konkurentov či predátorov. V prípade C-9 sa zdá, že nastala kombinácia týchto faktorov, myslí si Losey.

V súčasnosti sa dá v New Yorku najčastejšie nájsť mnohofarebná lienka Harmonia axyridis, ktorá pochádza z Ázie. Tento druh lienky v USA nechalo rozšíriť miestne ministerstvo poľnohospodárstva v rámci boja proti cudzím škodcom na poľnohospodárskych plodinách. Jedna z teórií príčiny zmiznutia C-9 a ďalších pôvodných druhov lienok uvádza, že ich druhy, ako je Harmonia axyridis, vytlačili z ich obľúbeného životného prostredia. Svoju úlohu mohli zohrať aj zmeny v osievaní pôľnohospodárskych plôch a miznutia poľnohospodárskej pôdy.