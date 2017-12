Lajka vzlietla do vesmíru pred 51 rokmi

Z kozmodrómu Bajkonur 3. novembra 1957 vyslali na palube sovietskej družice Sputnik 2 do vesmíru prvého živého tvora asi dvojročnú túlavú fenku Lajku.

2. nov 2008 o 13:20

PRAHA.

Spolu s ňou sa na historicky prvý let do kozmu pripravovali ešte dve túlavé fenky - Albina a Mucha. Historky o to, prečo vybrali práve Lajku, sa rôznia: podľa niektorých na ňu padol žreb, pretože bola pekná.

Všetci psi, ktorých využívali v sovietskom vesmírnom programe, boli túlavé, pretože vedci verili, že sú schopnejší sa na drsné podmienky adaptovať. A všetky boli maličké, aby sa do nie príliš veľkej kabíny vmestili. "Lajka bola mierna a očarujúca," napísal Vladimir Jazdovskij vo svojej knihe zachytávajúcej históriu sovietskej vesmírnej medicíny.

Spomína v nej, že ešte predtým, než zamieril k odpaľovacej rampe, vzal psíka domov, aby sa pohral s jeho deťmi. "Chcel som pre ňu urobiť niečo pekné, zostávalo jej tak málo života."

Vzhľadom na to, že v tej dobe ešte nebol technicky vyriešený návrat vesmírneho telesa späť na Zem, mala byť Lajka po piatich dňoch výskumu (vedci sledovali napríklad jej krvný tlak a EKG) usmrtená prerušením dodávky kyslíka. Podľa niektorých odborníkov však zahynula už niekoľko hodín po štarte na následky prehriatia organizmu a stresu. Sputnik s jej mŕtvym telom potom obiehal Zem ešte päť mesiacov, do apríla 1958, keď ho naviedli do atmosféry, kde zhorel.