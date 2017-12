Jiří Velemínský

Priekopník rastlinnej genetiky

1. mar 2008 o 0:00

a organizátor vedeckého života v Česku.

Jiří Velemínský ako jeden z prvých českých vedcov začal študovať mutácie a DNA rastlín na molekulárnej úrovni. Predovšetkým vďaka nemu a jeho kolektívu sa tento moderný genetický odbor postupne dostal na špičkovú svetovú úroveň. Často upozorňoval politikov, aby dobre uvážili, kam dávajú peniaze zo štátneho rozpočtu, pretože najmä mladí vedci by potrebovali oveľa viac, aby nemuseli odchádzať do zahraničia. Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Karlovej a od roku 1963 pracoval v Ústave experimentálnej botaniky Akadémie vied, ktorý neskôr dlho riadil. Velemínský so spolupracovníkmi publikoval viac ako 150 štúdií v renomovaných časopisoch. Pôsobil aj na zahraničných univerzitách a v európskych odborných spoločnostiach. Bol zakladajúcim členom českej Učenej spoločnosti, krátko po vzniku AV ČR v roku 1993 jej predsedom a v rokoch 2001 - 2005 podpredsedom.

Získal najvyššie české vedecké ocenenie, medailu De Scientia et Humanitate Optime Meritis. Zdá sa až neuveriteľné, že pri náročnej vedeckej práci dokázal venovať toľko času aj organizačnej činnosti, ktorá nebýva medzi tvorivými vedcami obľúbená.

"Vo svojej práci a vo všetkých funkciách bol veľmi zodpovedný, poctivý a spravodlivý, pritom však láskavý, čestný a tvorivý," napísala o ňom nedávna predsedníčka AV ČR Helena Illnerová. "Celý ten čas sme vedeli, že medzi nami žije najväčší rytier ducha, akého sme mohli poznať, človek výsostne šľachetný, skromný a statočný." (ač)