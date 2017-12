Elektronický kataster spustil upratovanie

Bezplatný prístup do katastra nehnuteľností na internete naštartoval na Slovensku vlnu záujmu a ľudia si začali usporadúvať doteraz zanedbané vlastnícke vzťahy. "Mysleli sme si, že počet podaní na správach poklesne, no stal sa opak, pribudlo 25 percent,"

11. okt 2008 o 0:00 Halka Tytykalová, (ht)

povedal predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Štefan Moyzes.

Hoci úrad nateraz nevedie presné štatistiky o nových konaniach vyvolaných zľahčenou dostupnosťou údajov, dedičia si prichádzajú usporadúvať vzťahy rádovo v stovkách prípadov. Zároveň sa opravujú chyby vzniknuté pri prepisovaní alebo v listinách.

Po roku prevádzky bezplatného katastrálneho portálu projekt už získal ocenenie - stal sa víťazom v kategórii IT projekt roka 2008. Denná návštevnosť je v priemere viac ako 10-tisíc používateľov. Jeho prostredníctvom bolo do začiatku októbra vyhľadaných viac ako 73 percent z celkového aktuálneho počtu listov vlastníctva evidovaných v databáze katastra nehnuteľností. Prednosťou slovenského riešenia je to, že užívateľ bezplatne získa rovnaký rozsah informácí ako je v papierovom liste vlastníctva.