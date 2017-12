Otepľovanie v Európe najviac ohrozuje hory, pobrežie a Stredomorie

Klimatické zmeny ohrozujú v Európe najmä hory, pobrežné oblasti a Stredomorie ako celok.

3. okt 2008 o 13:34 ČTK

PARÍŽ. Uvádza sa to v európskej štúdii, o ktorej informovala agentúra AFP.

Jej autori uvádzajú, že už 50 rokov sa zaznamenávajú intenzívnejšie a častejšie vlny horúčav, zatiaľ čo vlny extrémneho chladu ustupujú, a že táto tendencia by mala pokračovať.

Okrem toho sa zvyšuje nerovnováha v oblasti zrážok medzi severom a juhom kontinentu. Na severe bolo v 20. storočí sa zvýšili zrážky o 10 až 40 percent, zatiaľ čo juh je stále suchší - niektoré oblasti majú až o pätinu menej dažďov.

Štúdia upozorňuje aj na veľmi rýchle topenie európskych ľadovcov. Alpské ľadovce prišli od roku 1850 o dve tretiny svojho objemu, od 80. rokov minulého storočia sa tento trend ešte zrýchlil a v ďalších desaťročiach by mal trvať. Snehová pokrývka sa v posledných 40 rokoch zmenšovala v priemere o 1,3 percenta ročne.

Hladina morí stúpa v posledných pätnástich rokoch v priemere o 3,1 milimetra ročne, zatiaľ čo v 20. storočí bol ročný priemer 1,7 milimetra, zvyšuje sa teplota povrchových morských vôd a niektoré druhy rýb sa za posledných 40 rokov posunuli o tisíc kilometrov na sever.

Viac na sever a do väčších výšok sa posúvajú aj rastliny, vtáky, hmyz a cicavce. Do roku 2100 postúpia niektoré rastlinné druhy o niekoľko stoviek kilometrov na sever a viac než 60 percentám horských druhov bude hroziť vyhynutie. Ekosystémy v jazerách ohrozuje to, že sa v nich objavuje fytoplanktón o mesiac skôr než pred 30 alebo 40 rokmi.

Ak teplota planéty stúpla v porovnaní s predindustriálnym obdobím o 0,8 stupňa, v Európe to bolo podľa štúdie viac než jeden stupeň.

Štúdiu vypracovali Európska agentúra pre životné prostredie, európske byro Svetovej zdravotníckej organizácie a výskumné stredisko Európskej komisie.