Peter Molyneux: PC herný trh sa musí postaviť na nohy

3. okt 2008 o 10:40 Ján Kordoš

Je to už dávnejšie, čo Peter hovoril o tom, že sa Fable 2 na PC nechystá a ani chystať nebude. Teraz už prehlasuje, že sa k tomu nebude vyjadrovať a nehovorí nie. Ani áno, ale nehovorí nie, čo je rozhodne posun oproti predošlým rečiam. K svojmu monológu ešte dodal, že ani prvý diel Fable pre PC nebol odhalený okamžite. Peter sa PC trhu trochu obáva, pretože je „v zdrapoch“. Alebo proste v... no jednoducho to už nie je, čo bývalo. Molyneux sa nerozhodol ukazovať prstom na pirátov a horekovať nad ich bezcitným kradnutím.

Povšimol si, že rebríčky predajnosti neustále okupujú tie isté tituly a nevidno zaujímavejšie hry. Ono to bude možno aj tým, že iné zaujímavé projekty na PC nie sú a práve preto sú všade napchatí Simsovia, WoW-ko a svetlými výnimkami (aj podľa Molyneuxa) je Crysis a momentálne aj nový Stalker. My by sme ešte pridali nejaké to MMORPG, snažiace sa konkurovať infekcii od Blizzardu, či svetlé výnimky ako Spore alebo začiatkom tohto roku Sins of Solar Empire. To by sa malo zmeniť, aby bol PC trh lukratívnejší. Pre Petra však jedna blbá poznámka: to sa zmení iba vtedy, ak budú vývojári svoje hry konvertovať na PC.

Zdroj:Kotaku