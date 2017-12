Veterné elektrárne nie sú hrozbou pre vtáky

Veterné elektrárne nevyháňajú vtáctvo z ich okolia, ako sa niektorí ľudia doteraz obávali.

3. okt 2008 o 9:58 ČTK

LONDÝN. Konštatujú to britskí vedci.

Ich poznatok by podľa pozorovateľov mohol uľahčiť budovanie ďalších veterných elektrární v Británii, ale aj v Európe.

Britské konzervatívne kruhy vyslovili obavy, že prevádzka veterných elektrární môže narušiť život miestneho vtáctva a že lopatky elektrární môžu veľké vtáky zraniť.

Vedci však pri pozorovaní 23 druhov vtákov pri dvoch veterných parkoch vo východnom Anglicku dospeli k záveru, že veterné elektrárne ovplyvňujú život len jedného druhu, a to bažantov, uviedol odborný časopis Journal of Applied Ecology. Výskum zahŕňal 3000 vtákov.

Správa by mala pomôcť vládam a podnikateľom v ich úsilí zvýšiť počet veterných parkov v snahe zvýšiť produkciu obnoviteľnej energie. „Mala by to byť dobrá správa pre ochrancov prírody, spoločnosti pre veternú energiu a politiky," usúdil Mark Whittingham, ktorý vedecký tím viedol.

Európska únia sa zaviazala, že do roku 2020 bude energiu z obnoviteľných zdrojov tvoriť 20 percent vyrobenej energie v únii. Súčasne však chce posilniť biologickú rozmanitosť európskych oblastí.