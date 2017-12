Dead Space so špeciálnymi skafandrami na Halloween

3. okt 2008 o 9:34 Ján Kordoš

Navyše sa po vzore bojovky SoulCalibur 4 (Darth Vader a Yoda) rozhodli obdarovať majiteľov oboch konzolových platforiem taktiež špeciálnym oblekom. Pre X360 to bude Elite skafander so zeleným priezorom a majitelia PS3 sa budú radovať z modro svietiaceho Obsidian skafandru. Nutné však bude pripojenie k internetu, pretože tieto „extra handry“ si stiahnete buď z Marketplace-u alebo PSN. Ponuka však bude platiť len niekoľko dní a musíte tak spraviť do 7.novembra.

Poznáme už aj ceny za jednotlivé verzie: majitelia PC si svoje sci-fi klaustrofobické peklo kúpia za 1499 Sk a konzolisti siahnu trochu hlbšie do vrecka a na stole nechajú 1999 Sk. Nezabudnite však, že Dead Space je výhradne 18+ titul a podľa ukážok ide o hru dostatočne brutálnu. Kto miloval Votrelcov, určite sa od obrazovky len tak neodlepí. Ak sa chcete dozvedieť o hre niečo viac, určite si prečítajte naše preview (alebo predstavenie hry), pre ostatných krátke pripomenutie, o čom hra je:

Nervydrásajúci a často veľmi krvavý Dead Space sľubuje psychologický teror a hrozivé akčné scény. Príbeh Dead Space, zasadený do prostredia chladnej temnoty vzdialeného vesmíru, je presýtený pocitmi napätia, desu a úzkosti. V Dead Space sa hráči ujmú úlohy inžiniera Isaaca Clarka, nijako výnimočného muža, ktorý sa vydáva na zdanlivo rutinnú servisnú výpravu na palube vesmírnej ťažobnej lode. Čoskoro sa však Isaac ocitne v živej nočnej more, plnej genetických mutantov, útočiacich z mŕtveho klaustrofobického ticha. Isaac je v pasci, má odrezanú cestu k úniku a tým začína jeho zúfalý boj o prežitie.

Zdroj: PR