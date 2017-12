Vedľajší efekt klimatických zmien: oceány sú hlučnejšie

Znečisťovanie svetových morí množstvom oxidu uhlíka a síry z atmosféry má prekvapivý vedľajší efekt: oceány sú hlučnejšie.

2. okt 2008 o 14:29 ČTK

WASHINGTON.

Zmenená chémia morskej vody umožňuje zvukovým vlnám prenikať až o 70 percent ďalej a pre mnohé druhy morských živočíchov, ktoré sa akusticky orientujú a dorozumievajú, to predstavuje prudké zvýšenie „šumu pozadia".

V najnovšom čísle odborného časopisu Geophysical Research Letters to napísala skupina výskumníkov z morského akvária v kalifornskom Monterey, ktorú viedol Keith Hester.

Stále vyššie emisie oxidu uhličitého (CO2) do ovzduší nespôsobujú problémy len atmosfére. Čím viac tohto plynu je vo vzduchu, tým viac sa ho zo vzduchu vstrebáva do oceánov, ktoré potom vytvárajú stále viac kyseliny uhličitej. Voda morí a oceánov sa tak stáva stále kyslejšou.

Podľa odhadu Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) by tak mohla hodnota pH faktoru morskej vody do roku 2050 klesnúť o 0,3 jednotky v porovnaní s predpriemyselnou dobou, čo znamená, že more by bolo kyslejšie.

To by neškodilo len živočíchom vytvárajúcim vápencovú škrupinu (od koralov po kôrovce), ale zmenená chémia vody by výrazne zvýšila dosah zvukových vĺn vo vode.

Už dávno je známe, že čím je voda kyslejšia, tým ďalej v nej zvuk dosiahne. Platí to najmä pre hlbšie a stredné frekvencie do 3000 hertzov, ktoré morské cicavce najčastejšie využívajú.

Aj civilizačný hluk lodí, elektrární a ďalších zariadení sa odohráva na týchto frekvenciách. Vedci zistili, že v niektorých oblastiach oceánov, najmä v Atlantiku, sa už teraz dokážu zvukové vlny šíriť o 70 percent ďalej než kedysi. Vo vode je v dôsledku toho hlučnejšie a niektoré druhy živočíchov tým jednoznačne trpia. Niektoré morské cicavce však môžu z vyššieho dosahu zvuku aj profitovať, myslí si skupina vedcov okolo Hestera.



Od začiatku priemyselného veku už hodnota pH oceánov poklesla podľa odhadov odborníkov o 0,1 jednotky. "Morská voda v súčasnosti prežíva také mimoriadne zmeny svojho základného chemického zloženia a navyše takou rýchlosťou, ako to nepoznala už milióny rokov," konštatujú vedci. Predpokladajú, že sa dosah zvukových vĺn za ten čas zvýšil asi o desať percent. Tým by sa dalo vysvetliť zvýšenie hlučnosti nameranej v pobrežných vodách Kalifornie v rozpätí rokov 1960 a 2000, ktoré sa nedá vysvetliť len známymi faktormi ako je zvýšená lodná prevádzka alebo vietor.