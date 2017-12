WipEout HD - s vetrom o preteky

Už len starší hráči si spomenú na anglických vývojárov z Psygnosis, ktorých hry sa dali poľahky identifikovať podľa dobre známych znakov. V tomto trende šikovní tvorcovia pokračujú, len vystupujú pod značkou liverpoolskeho štúdia Sony.

2. okt 2008 o 14:24 Ján Kordoš

Že im to ide, potvrdzujú aj vydaním odkladaného projektu WipEout HD. Značka WipEout je od začiatku svojho vzniku spätá s konzolami a handheldom PSP od Sony. Základná myšlienka futuristických pretekov klzákov zostáva nezmenená a najnovší „minidiel“ dokonca drzo kopíruje všetkých osem tratí, ktoré sme už videli v pretekoch do vrecka, Pure a Pulse. Je teda vlastne až na zmenu grafického spracovania, ktoré vám okamžite vyrazí dych, čo hodnotiť? Rozhodne je – a ak prijmete túto výzvu, určite si užijete a neoľutujete.

Ono sa na základnej myšlienke rýchleho (skutočne rýchleho, rýchlosť 500 km/hod dosiahnete skôr, než poviete Hamilton) preteku sa toho veľa zmeniť nedá. Takže tu máme osem tratí, ktoré niekto pozná, niekto nie, dvanásť pretekárskych stajní, pričom každá z nich vám ponúkne jeden klzák a niekoľko módov. Zdá sa vám to málo? Ak aj hej, nemusíte roniť krokodílie slzy. Celé vám to vydrží neskutočne dlho, okrem kampane tu máte aj tradičný šampionát a v prípade pocitu osamelosti si vyskúšate multiplayer – či už online formou alebo v starom dobrom splitscreene. Stále málo? Hru si stiahnete za menej než 5 stovák! Výrazný argument, ktorý treba rozhodne brať do úvahy, pretože za dnes už pár korún dostanete hodiny zábavy. Otázne teda len zostáva, či je práve WipEout HD pre vás tá správna výzva.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Trate sú kľukaté, obsahujú špeciálne zrýchľovacie plošinky, ktorých prejdením okamžite zúrivo akcelerujete, inokedy zas vezmete niektorý z bonusov (turbo, zbrane, štít, autopilot), ktorý buď aktivujete alebo vstrebete do seba, čím zvýšite energiu svojho vznášadla. Keďže sa všetok ten rýchly chaos odohráva v budúcnosti, nemôžu chýbať zbrane. V momentoch, kedy ich môžete používať, sa vás nebude nikto pýtať, či ste zvíťazili vďaka svojmu jazdeckému umu alebo agresívnemu likvidovania všetkých pred vami. Ráta sa len výsledná pozícia. Preto sa budete pri pretekoch s ostatnými jazdcami hojne zásobovať raketami, mínami či lasermi. Súper to bude robiť taktiež a ak vás má na muške, okamžite vás odpáli z trate. Každé z futuristických vozidiel má svoju energiu, po ktorej vyčerpaní nasleduje veľké bum a pre vás automatický game over.

Dôležité je vybrať si správny klzák. Nielenže inak vyzerajú (čo dá rozum), majú aj odlišné vlastnosti, ktoré automaticky určujú štýl, ktorým by ste mali jazdiť, ak chcete uspieť. Všetky neskrotné tátoše majú štyri odlišné vlastnosti: rýchlosť, akceleráciu, ovládateľnosť a energiu. Je preto len na vás a vašich poznatkoch trati, či neskočíte po rýchlejšom a slabšom žihadle, aby ste okruhom prefrčali alebo zvolíte cestu tanku a pomalšie odhadzujete všetko, čo vám stojí v ceste. Toto odlíšenie funguje, navyše ste motivovaní špeciálnymi bodmi lojality pri výbere rovnakých stajní. Tie však rastú až príliš pomaly, no nové look zvoleného tátoša za vernosť značke poteší.

Keď odhliadneme od tradičného šampionátu, zostane pred nami akási kampaň rozdelená do ôsmich líg. Na začiatku máte otvorenú len prvú a aby ste sa dostali o krok ďalej, musíte nazbierať vopred určený počet bodov. Tie dostávate za umiestnenie na prvých troch priečkach, ostatné bodované nie sú. V každej lige máte k dispozícii viacero variabilných druhov pretekov. Môžete súperiť s ostatnými jazdcami, pokúšať sa vytvoriť najlepší čas na jedno kolo alebo hneď niekoľko a vrcholom bizarnosti je Zone mód. Čo si predstavíte pod zónou, je len na vás, avšak pri skočení do tej z WipEoutu HD budete mať pocit, že ste vstúpili do imaginárneho sveta šialeného umelca pod vplyvom drog. A pritom je princíp tak prostý: váš tátoš plynule akceleruje bez vášho pričinenia a úlohou je vydržať prejsť čo najväčšiu vzdialenosť, absolvovať čo najviac zón, pokým definitívne nerozmlátite svojho miláčika o steny trate. Primitívne, to áno. Chytľavé, to dupľom! Všetko potrebné už máme predstavené, viete do čoho vstupujete, tak si poďme pozrieť na dôvody vysokého hodnotenia.

GRAFIKA 9 / 10

Vidíte obrázky okolo? Vidíte! Nejde o žiadne rendery, vývojármi dodané vyčačkané screenshoty, lež zábery priamo z hry. Síce je všetko zmrazené, kamera prispôsobená lepšej momentke, presne takto to vyzerá aj v samotnej hre. HD kvalita vo vysokom rozlíšení pri 60 snímkach za sekundu je proste úchvatná. Ak prepnete pohľad spoza klzáku na ten z kapoty, nebudete veriť vlastným očiam. Kinedril so sebou. Ak sa necháte uniesť a začnete sledovať okolie trate, budete uchvátení a skončíte na poslednej priečke. Pri vysokých rýchlostiach však postrehnete tú nádheru aspoň kútikom oka a nestačíte sa diviť ako to v Psygn... teda v Liverpool Studio dokázali. Popri trati síce nenájdete žiadnych skandujúcich divákov, veď prečo aj, z pretekov by nič nemali a vám sa tak dostane nielen nádherné okolie trate, ale aj úžasné klzáky. Je to skvost, ktorý ak vidíte v statickom režime, len vás upúta, pri vyskúšaní na vlastnej koži budete okamžite ohromení. Trate sú navyše nielen precízne vymodelované, ale aj úžasne príťažlivé.

Menšia výhrada smeruje na absenciu viditeľného poškodenia klzákov, ktorá tu mohla byť. Interaktivita s traťou je minimálna. Ale to je už varenie z vody a dôvod, prečo v hodnotení nie je desiatka. Grafické peklo zažijete pri spomínanom zónovom móde. Nielenže ide o návykovú šialenosť, ono je to spracované psychedelickým štýlom. Detailné textúry odkráčali do večných lovísk, celá trať a jej okolie je potiahnuté odtieňom farby, ktorá sa postupne mení. Vyzerá to divne, pôsobí to divne a žiaľ z toho aj trochu začne bolieť hlava. Je to však jednoznačne zážitok, nápad treba oceniť. Čo sa týka dávnejšie avizovaného odkladu hry kvôli zvýšenej možnosti epileptických záchvatov, ide o opodstatnené upozornenie, pretože práve WipEout HD je projektom, kde sa všetko okolo vás (šialene sfarbené všetkými možnými odtieňmi) rýchlo mihá, do toho si pridajte občasné blikanie, prejazdy tmavým tunelom do slnkom zaliateho futuristického mesta. A potom bizarné spracovanie zónového preteku. Nie, že by nám pri hraní prišlo vyslovene zle, občasné prestávky pri hraní a sledovaní dokonalej grafiky sme si museli dávať. Ide o grafický skvost.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie je jednoduché a náročné zároveň. Zvládnuť základy a prebojovať sa prvou ligou by nemalo robiť nikomu problémy. Neskôr však už budete nútení využívať nielen klasické vyberanie zákrut, pomáhať si budete musieť prídavnými tryskami na bokoch klzáku, k slovu sa dostane rýchle posunutie do jednej zo strán či rotácie vo vzduchu, ktoré vám po dopade na trať dodajú zrýchlenie. K tomu si pripočítajte neustále sa rýchlejšie klzáky. Začne platiť, že si hru ľahko osvojíte, plne ovládať a víťaziť začnete až po dlhšom tréningu. V menu sa budete orientovať pomerne jednoducho, všetko je navrhnuté prehľadne. Komu by to nestačilo, z čisto masochistických chúťok si môže zapnúť gyroskopický model ovládania a nakláňaním gamepadu vyberať zákruty. Pri vysokých rýchlostiach by ste sa však museli mať nejakú Silu navyše a na poličke titul majstra Jedi, aby ste to zvládli.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Nech sa na to pozrieme z ktorejkoľvek strany, ide o zábavu pomerne jednoduchú, primitívnu. Na prvý pohľad. Drasticky sa zvyšujúca obtiažnosť vás však okamžite preverí a po počiatočnom ľahkom prechode úlohami sa začnete trápiť, prečo vám to nejde. Tu nastupuje na scénu výzva, ktorou hranie WipEoutu HD vo vyšších ligách rozhodne je. Musíte sa naučiť presne vyberať zákruty, prechádzať cez všetky zrýchľujúce plošinky, používať skratky, rôzne finesy – a aj tak sa môže stať, že na niektorú z dlhého zoznamu výziev nebudete mať. Prichytíte sa pri tom, že sa snažíte už niekoľko hodín, čo na „menší“ projekt, za ktorý sa nenápadne WipEout HD vydáva, je nesmierne zaujímavé. Aby to všetko neprerástlo do zbytočnej frustrácie, stačí v priebehu jednej ligy z kariéry nazbierať určitý počet bodov, takže ak vám niečo nejde a nedokážete nastolenú prekážku zdolať, môžete to dobehnúť inde. Ako celok to funguje senzačne, baviť sa adrenalínovými pretekmi budete každú sekundu, pretože poľaviť čo i len na chvíľu, je automatická letenka na koniec pelotónu. Rýchlosť je úžasná a keďže trate nie sú príliš dlhé, pôsobí to celé svižne. Nudiť sa budete výhradne v prípade, že vám rýchle a akčné preteky nesadnú.

MULTIPLAYER 7 / 10

Pretekárske hry sú v drvivej väčšine prípadov vynikajúce v móde pre viac hráčov. Ak chcete do multiplayeru vstúpiť a otestovať svoje schopnosti s ostatnými, pripravte sa na to, že musíte mať hru v malíčku, inak protivníkov uvidíte iba pri štarte. Už tak dosť vysoká náročnosť je v tomto prípade ešte vyššia. Tréning sa oplatí a zábavu ponúka aj rozdelená obrazovka v splitscreene. Nedorobene pôsobí absencia akýchkoľvek štatistík.

ZVUKY 7 / 10

Čo by ste od futuristických vznášadiel lietajúcich po trati v obrovských rýchlostiach čakali? Žiadny túrujúci motor, ani krčiace sa plechy či rozbité sklo. Zvukové efekty nevychádzajú z priemeru a ponúkajú presne to, čo by ste od nich očakávali. Na prvý pohľad žiadna sláva, ale otrávení z nedostatku audia či nekvality nebudete.

HUDBA 8 / 10

Do rýchleho pretekania vás bude povzbudzovať elektronická hudba. Soundtrack je kvalitný, aj keď budete mať nepríjemný pocit, že ste to už počuli. Licencované skladby vo vysokej kvalite Dolby 5.1 sú namixované adrenalínovo.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Ako už bolo spomínané, WipEout HD rozhodne nie je titulom pre bábovky, hoci sa to na začiatku môže zdať. Prvé, poľahky získavané zlaté odmeny sú po sérii pretekov v tretej lige vystriedané zúfalým vytriezvením. Nejde ani tak o to, že je náročnosť nastavená skutočne nepríjemne vysoko (čo je významný prvok hier od bývalého Psygnosisu), ale zmena príde nečakane a nepríjemne vám dá facku. A potom ďalšiu a ďalšiu. Poctivým tréningom postupne začnete zdolávať dovtedy nemožné a ak sa naučíte všetky finesy vášho antigravitačného vznášadla (dôležitý je správny výber), budete mať zo splnenej úlohy neskutočnú radosť.

Obtiažnosť totiž nie je vyvážená (v klasickom turnaji alias šampionáte dokážete víťaziť poľahky), nie je plynulo rozdelená medzi jednotlivé súťaže a mnohých môžu tieto frustrujúce okamihy odradiť. To je potom už vo vašej povahe, či dokážete zaťať zuby a zájsť rýchlejšie kolo, reagovať na pomerne agresívnych protivníkov rovnakou mincou. Jednoznačne však vyváženie obtiažnosti nie je zvládnuté. Umelá inteligencia protivníkov stúpa podobne ako v prípade náročnosti celkovo a svoj výkon regulujú súťažou. Takže čím stúpate v rebríčku vyššie, tým sú rýchlejší, nedoprajú vám ani kúsok voľného miesta a využívajú bonusy. Nečakajte však žiadne konkrétne vlastnosti pre jednotlivých jazdcov.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,0 / 10

WipEout je známa značka a najnovší prídavok WipEout HD nerobí svojmu menu hanbu. Futuristické preteky s antigravitačnými vznášadlami sú chytľavé, vynikajúco vyzerajú a budete si užívať neskutočnú rýchlosť v úžasnom grafickom spracovaní. Po čase však narazíte do bariéry vysokej náročnosti, ktorá vás môže buď odradiť alebo naopak pritiahnuť a donútiť trénovať, pokoriť výzvu. Treba pripomenúť, že oproti predchodcom sa nič nezmenilo, ide o konverziu handheldových hitov do lepšej grafiky, ale stačí to a kúpa to je výhodná. Už len preto, že za stiahnutie hry zaplatíte menej ako 500 korún a zábava je to dlhotrvajúca. V budúcnosti zrejme môžeme očakávať nové balíčky s traťami a klzákmi a aj keby boli spoplatnené, dostávate už teraz hru, ktorá stojí za to. Jednoznačne choďte do toho.