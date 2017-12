Easy do konca roka za polovičné ceny

Ak si dobijete 300 korunový kredit a aktivujete službu Easy Plus, na 30 dní budete môcť využívať mobilné služby za polovičnú cenu. Bonusový balíček je aktívny 30 dní, program Easy Plus bude v ponuke operátora do konca roka.

2. okt 2008 o 7:05 (tmob, mg)

Telefonovanie vás pri karte Easy Team bude stáť od 1,95 Sk (0,064 €) za minútu. Pri karte Easy Nonstop sa aktivuje jednotná tarifa vo výške 4,80 Sk (0,159 €) za minútu do všetkých sietí každý deň a hodinu v týždni. Služba / čas využívania T-Mobile Iné siete EASY TEAM Prac. dni 6-18 4,75 Sk (0,158 €) 7,25 Sk (0,241 €) Prac. dni 18-20 2,70 Sk (0,090 €) 7,25 Sk (0,241 €) Prac. dni 20-6, víkend+sviatok 24h 1,95 Sk (0,064 €) 7,25 Sk (0,241 €) EASY NONSTOP Prac. dni + víkendy 24h 4,80 Sk (0,159 €) 4,80 Sk (0,159 €) Aj SMS, MMS a web 'n' walk za polovicu

Vo vernostnom programe Easy Plus je cena esemesiek 1,70 Sk (0,056 €) s DPH do všetkých sietí, za MMS správu zaplatíte 6,45 Sk (0,214 €). Ceny platia 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zľavu je možné využiť aj pri dátových prenosoch. Za megabajt prenesených dát zapalatíte 24,50 Sk (0,81 €) s DPH. Výhodou služby je, že je možné kombinovať ju s doplnkovými zľavami, ktoré sú dostupné cez balíčky Easy Extra SMS a Easy Duo. Službu si môžete aktivovať tradičným spôsobom na Easy Linke 12350.