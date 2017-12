Tiberium zrušené

1. okt 2008 o 18:29 Ján Kordoš

Tešíte sa aj vy, pretože sa vám páčilo Renegade (ten istý žáner z toho istého sveta)? Tak sa pekne dotešte, hoďte sa do čierneho, Tiberium od Electronic Arts je zrušené! Aj napriek slávnej značke, ktorá titul zastrešuje a na seba by si hra zarobila, sa rozhodli ju stopnúť. Ako dôvod bola uvedená nedostatočná kvalita a neschopnosť implementovať propagované prvky v hrateľnej podobe do projektu. Aj keby dali tvorcom ďalšie mesiace navyše, podľa vedenia by to nedokázali, a preto sa radšej rozhodli vývojársky tím rozpustiť a preskupiť všetkých na iné projekty.

Mike Verdu sa nahnevaným fanúšikom ospravedlnil a povedal, že podobné riešenia by mali prísť vždy skôr, no rozhodli sa dať vývojárskemu tímu šancu, ktorú však nevyužili. Na jednej strane smútime, na tej druhej však dvíhame palec smerom nahor za to, že radšej hru zrušiť ako si ňou spraviť hanbu.

Zdroj: Joystiq