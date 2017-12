Max Payne 3 zrejme od Rockstaru

1. okt 2008 o 15:55 Ján Kordoš

S touto informáciou tentoraz vyrukoval americký magazín Xbox World 360 a potvrdil tak, že pre zaneprádznenosť Remedy (už niekoľko rokov pracujú na taktiež nesmierne očakávaném Alan Wake) nahradí Rockstar. Otázok by sme mali hneď niekoľko , ale veríme, že Rockstar vie, čo má v rukách. Nebudeme to síce zatiaľ považovať za jasnú záležitosť, je však pravdepodobné, že Max Payne na naše obrazovky znovu dorazí. Nostalgicky si teda pripomeňme predošlé diely a pokým doma nemáte na poličke oba akčné projekty, určite tých niekoľko stoviek korún investujete do špeciálnej edície, kde nájdete oba diely pohromade.

Zdroj: CVG