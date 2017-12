Nové Hviezdne Vojny budú rozšírené

1. okt 2008 o 15:28 Ján Kordoš

Pribudne napríklad pomerne rozsiahla misia, ktorá plynule nadväzuje na jednu udalosť, ktorá sa odohrala v priebehu hry. Nemusíte však nutne hru rozorhať znovu a dostať sa na inkriminované miesto, úlohu budete môcť spustiť priamo z menu. Vývojári ďalej dodali, že úprovní bude hneď niekoľko (možno budú pribúdať samostatne, nie v rámci väčšieho balíku) a do pôvodnej hry neboli zaradené jednoducho preto, že sa to celé nestíhalo alebo boli naopak vyškrtnuté. Chýbať však nebudú ani nové modely postáv, zadarmo to však určite nebude. Cena stanovená nebola, ale pre fanúšikov ide o príjemný bonus, do ktorého radi investujú zopár korún.

Zdroj: Kotaku