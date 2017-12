Pokračovanie krvavého dobrodružstva z Vietnamu sa prezentuje

1. okt 2008 o 13:56 Ján Kordoš

Pozor si budeme musieť dávať aj na dômyselné pasce. O reálnejšom spracovaní však nemôže byť reč, pôjde o akčnejšie ladenú strieľačku, v ktorej sa krvou šetriť rozhodne nebude. Vývojári sa sústreďujú na násilné scény s rešpektom a chcú zdôrazniť jedinú vašu úlohu, a to prežiť. Buď sa to podarí vášmu protivníkovi alebo vám. Keby sme to mali k niečomu prirovnať, zrejme by sme Shellshock 2, pomenovali ako Brothers in Arms bez strategického zadávania príkazov vašej jednotke. Aspoň tak to vidia vývojári z Rebellionu, my máme menšie obavy, aby sa to znovu nezvrtlo v arkádovú strieľačku bez hlbšej myšlienky. Rebellion však vedia ako na kvalitné hry, z ich zoznamu stačí vytiahnuť Alien vs. Predator, Rogue Trooper alebo Sniper Elite. Na tohtoročné Vianoce sa môžeme tešiť aj Shellshocku 2, i keď zrejme pôjde o jednoduchšiu zábavu.

Zdroj: Shacknews, Gametrailers