Novinky o Gears of War 2

1. okt 2008 o 12:19 Ján Kordoš

Keďže sa Gears of War 2 objaví na X360 už začiatkom novembra, začínajú sa pomaly objavovať fámy. Tak napríklad na jednom fóre bola publikovaná „zaručená informácia“, že pre druhý diel bude možné stiahnuť si päticu máp z pôvodného boja o záchranu, čiže z prvého Gears of War. Pokračovanie by tak dostalo hneď na začiatku zopár kvalitných máp, ktoré navyše hráči poznajú a v lepšom grafickom spracovaní by ich určite radi privítali. Konkrétne ide o mapy: Gridlock, Subway, Canals, Mansion a Tyro Station, ktoré by mali byť úplne zadarmo, avšak len pre tých, ktorý si hru zakúpia ako prvú kópiu.

Táto exkluzívna informácia bola Cliffom Bleszinskim komentovaná laxne dobre známym „no comment“. Nás však zaujala informácia o tom, že mapy dostane len prvý kupca hry. Nie, že by to bolo niečo závažné, touto cestou však tvorcovia nenápadne dávajú najavo, čo si myslia o predávaní používaných hier v bázároch, z ktorých profitujú výhradne predávajúci a nie samotní tvorcovia. Myslíme si však, že Gears of War 2 je takým projektom, do ktorého sa oplatí investovať plnú sumu.

Ďalšia informácia sa týka prípadnej konverzie na iný systém, než je Xbox 360. Vieme, že prvý diel sa napokon objavil aj na PC. Napriek svojim kvalitám si však mnoho hráčov nezískal. Hlavný dizajnér Cliff Bleszinski sa dávnejšie prezentoval výrokmi, ktorými zatracoval PC hernú scénu. To napokon síce jeho kolegovia z Epic Games prechádzali s úsmevom, ale aj napriek tomu je takmer isté, že Gears of War 2 bude výhradne X360 titul. Bleszinski totiž povedal: „Osoba, ktorá má dostatok vedomostí o upgrade svojho PC, ktorá si vie kúpiť novú grafickú kartu, je zároveň aj osoba, ktorá pozná BitTorrent a vie ako funguje pirátstvo. Práve kvôli tomuto PC herný trh nesmierne trpí.“

Čiže stále rovnaká pesnička. Ak si však človek pozrie niektoré herné fóra ku konkrétnym hrám, ktoré sa hemžia príspevkami, či už je konečne funkčný crack, možno dá Cliffovi za pravdu. Česť výnimkám. Bleszinski ďalej uviedol, že sa venujú výhradne X360 verzii z viacerých dôvodov a aj keď by sa pirátska otázka vyriešila, rezolútne hlavný dizajnér zavrhol možný port. Na otázku, či sa teda objaví Gears of War aspoň na Playstation 3, odpovedal Bleszinski svojsky, tak ako ho poznáme a ponecháme odpoveď bez prekladu: . "I hate the fucking controller. I'm sorry, I can't stand the PS3 controller. I love the Blu-ray player." Len tak mimochodom, odpoveď je nie.

