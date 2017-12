Sýria: Vláda blokuje prístup na 160 disidentských stránok

DAMASK 9. septembra (SITA/AFP) - Sýrske úrady od roku 2000 blokujú prístup na 160 internetových stránok, ktoré s režimom v krajine nesúhlasia a odmietajú ho. Konanie vlády je súčasťou cenzúry, ktorá okrem internetu zasahuje aj tlač.

9. sep 2008 o 20:57 SITA

DAMASK 9. septembra (SITA/AFP) - Sýrske úrady od roku 2000 blokujú prístup na 160 internetových stránok, ktoré s režimom v krajine nesúhlasia a odmietajú ho. Konanie vlády je súčasťou cenzúry, ktorá okrem internetu zasahuje aj tlač. Sýrske bezpečnostné zložky zamedzujú prístup na stránky kurdských politických strán, opozičných skupín, ľudskoprávnych organizácií či nepohodlných občianskych spolkov a libanonských denníkov. V utorok o tom informovalo sýrske Centrum pre médiá a slobodu prejavu. Jeho predstavitelia jedným dychom dodávajú, že tento trend je na vzostupe.

"Cenzurovaná tlač je len začiatkom. Pokračovať to bude kontrolou samotných používateľov internetu," povedal prezident organizácie Mazen Darwish. Dôvodom je podľa neho to, že práve títo ľudia majú možnosť vyjadrovať svoju nespokojnosť so sýrskymi politikmi a pomermi v krajine. A tento spôsob využívajú čoraz častejšie.