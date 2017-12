PC Zone hodnotil Crysis Warhead a predstaví Deus Ex 3

9. sep 2008 o 20:02 Ján Kordoš

Zlepšila sa architektúra úrovní, hrateľnosť je teraz viac zameraná na akciu, neustále sa niečo deje a ste v každom momente priťahovaný niektorými zaujímavými momentmi. Omnoho kvalitnejšia je i v jednotke nie dokonalá umelá inteligencia a častejšie bojujete s mimozemšťanmi nielen vy, ale aj kórejská armáda. Zamrznutá krajina vyzerá vynikajúco a vy si ju budete užívať v častejších súbojoch s protivníkmi, nezastavíte sa a keď tempo predsa len začne upadať, dostanete do rúk jedno z mnohých vozidiel. Taktiež sa viac tvorcovia z maďarského Cryteku sústredili na efektné výbuchy. Crysis Warhead sa jednoznačne sústreďuje na akciu a keďže príbeh bol, pri všetkej úcte, príliš obyčajný, rozhodne to hre len prospeje.

Druhým rozčerením hladiny magazínu je upútavka na ďalšie číslo, v ktorom by malo byť bližšie predstavené ďalšie dobrodružstvo z budúcnosti, Deus Ex 3, na ktorom pracujú vývojári z Eidosu. Hoci taktovku vo svojich rukách už nedrží Warren Spector, i tak sa tešíme. O hre samotnej zatiaľ nič nevieme, len to, že na nej pracuje montrealská pobočka Eidosu a práve dvesté číslo PC Zone by malo odhaliť túto konšpiráciu, ako hovorí upútavka na ďalšie číslo. Budúci mesiac sa teda dozvieme viac.

Zdroj: Kotaku, CVG