E-papier naučil ľudí opäť čítať knihy

Objav elektronického papiera už stihol spôsobiť malú revolúciu: ľudia sa opäť vracajú k čítaniu kníh. Masový záujem o displeje z elektronického papiera, e-inku, nespôsobil fakt, že sú oveľa tenšie, ľahšie a pružnejšie ako dnešné monitory na počítačoch ale

10. sep 2008 o 0:01 Tomáš Ulej, (tu)

bo displeje na mobiloch.

Ani to, že pri napojení na batériu vydržia funkčné oveľa dlhšie ako akékoľvek iné zobrazovacie zariadenie. Ľudí na nich zaujalo niečo celkom iné – po rokoch používania monitorov, ktoré unavovali a kazili naše oči, zrazu prišiel materiál, ktorý sa pri zobrazení vyrovná papieru, z ktorého čítate tieto noviny.

Knihy opäť populárne

Pre trh „elektronických kníh“, ktoré si môžete stiahnuť do počítača alebo iného zariadenia, tak zrazu svitla nová nádej. Prvá ju využila spoločnosť Sony, keď v septembri 2006 predstavila svoje zariadenie Sony Reader. Je trochu väčšie ako vaša dlaň a jediné, čo dokáže, je obracať virtuálne strany na obrazovke z elektronického papiera. Aj tak spôsobilo revolúciu podobnú tej, keď prišla spoločnosť Apple s MP3 prehrávačom iPod. Státisíce Američanov sa pustili opäť do čítania kníh. Už ich však nemajú uložené vo svojej knižnici, ale na jednej malej SD karte, ktorá sa vkladá do Sony Readera. Sony ebookstore – špeciálny obchod s knihami pre toto zariadenie prekvitá. Elektronické knihy totiž stoja pre nižšie náklady aj niekoľkonásobne menej ako tie, ktoré sú vytlačené na papieri, a preto mnohých k elektronickým knihám privádza aj chuť ušetriť.

Už aj noviny

Po Sony Readeri prišli desiatky ďalších zariadení na čítanie kníh, minulý rok predstavená čítačka Kindle od firmy Amazon.com však priniesla ďalšiu novinku – čítanie novín.

Čitateľom sa v zariadení objavia vždy ráno nové vydania ich obľúbených tabloidov. O niekoľko dní sa na trhu objaví čítačka Plastic Logic, ktorá dokáže naraz zobraziť celú stranu novín vo veľkom formáte.