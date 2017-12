Herné konzoly sú pre videoherný priemysel krokom smerom späť

9. sep 2008 o 11:57 Ján Kordoš

Tvorca hier Oddworld: Abe´s Oddysee (PC,PSX) a Oddworld: Stranger´s Wrath (Xbox) sa stavia za PC vývoj, pretože je vhodný aj pre menšie projekty, ktoré môžu byť distribuované rôznymi kanálmi za nízke ceny. „Je rozdiel zaplatiť za hru 50 až 60 dolárov a dúfať, že ju budem mať rád a medzi tým, keď investujem do hry 5 dolárov a postupne si budem kupovať dodatočný obsah. Takže časom investujem do hry aj spomínaných 50 dolárov, ale to len preto, že bola hra kvalitná a páčila sa mi," dodal Lanning.

Je však otázne, o akých projektoch Lanning hovoril, pretože nové herné konzoly majú obrovské množstvo stiahnuteľných hier za pomerne malý finančný obnos (XBLA, PSN, Wii Shop). V prípade, že chcel Lanning apelovať na vytváranie epizódneho obsahu klasických "veľkých hier", po tejto ceste sa začína vydávať niekoľko projektov, napríklad Siren: Blood Curse, American McGee´s Grimm, Sam & Max a novinky budú istotne pribúdať.

Zdroj: Shacknews,GamesDaily