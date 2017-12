T-Mobile: 2000 bezplatných minút pre podnikateľov

Dvetisíc bezplatných minút vo vlastnej sieti mimo pracovných hodín ponúka T-Mobile živnostníkom a malým firmám, ktoré chce osloviť jesennou akciou s dvojročným záväzkom. Tá je určená pre všetkých, ktorí využívajú paušály Podnikateľ.

9. sep 2008 o 10:25 (mg)

V prípade programov Podnikateľ 300, 600 a 1200 môžete počítať s dvojročným používaním služby bez úhrady, pri nižších paušáloch je potrebné v druhom roku používania zaplatiť 199 korún mesačne. Na prvý pohľad zaujímavá ponuka, ktorý podnikateľ však potrebuje telefonovať práve od 18:00 do 8:00, či cez víkendy a štátne sviatky? Podľa slov operátora ide o motivačný balíček, ktorým môžu firmy odmeniť svojich zamestnancov, ktorí budú mimo pracovnej doby pripútaní k firemnému mobilu, z ktorého budú môcť bezplatne telefonovať.

Bonusové minúty sú dostupné bez toho, aby ste museli vopred prevolať štandardné minúty aktívneho balíka.

100 minút do slovenských sietí

Druhý akciový balíček Extra 100 minút obsahuje 100 voľných minút do všetkých slovenských sietí. Tieto minúty možno čerpať v čase od 8. do 18. hod. počas pracovných dní, a to po vyčerpaní základného balíka voľných minút v mesačnom programe.

Zákazníci s programom Podnikateľ 300, 600 alebo 1200 môžu získať benefit na dva roky zdarma. Zákazníci s programom Podnikateľ 90 alebo 150 môžu benefit využívať v druhom roku za 299 korún mesačne.