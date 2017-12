Dead Space zakazované

8. sep 2008 o 15:03 Ján Kordoš

Preto si v Japonsku, Číne a Nemecku (podľa Eurogameru.de zatiaľ v Nemecku Dead Space má voľnú cestu) povedali, že sa hra nebude u nich vôbec predávať. Rozhodne tento projekt mladým hráčom do rúk nepatrí, bol ohodnotený prísnymi ratingmi (18+), avšak v spomínaných krajinách nestačilo ani to. U nás je zatiaľ dátum vydania naplánovaný na všetky platformy v jeden deň: 31.októbra. My sa na hru tešíme, niekedy je výborné báť sa. Veľmi sme zvedaví aj na to, ako sa bude dariť po dlhšom čase „dospeláckej“ hre od Electronic Arts.

Zdroj: Actiontrip, Shacknews