Blizzard dáva soundtracky zo svojich hier na iTunes

8. sep 2008 o 13:47 Ján Kordoš

Spravili to celkom lišiacky. Žiadne bežanie do obchodu a žonglovanie s CD. Investujete do iTunes, vyhľadáte si Blizzard Entertainment Hub a okrem rôznych podcastov, videí a iných ukážok si môžete vypočuť za nejaký ten peniaz obľúbené skladby z hier. Zajtra by sa dokonca mala objaviť zdarma na stiahnutie jedna skladba z pripravovaného tretieho dielu Diabla, takže uši ponechať nastražené a zatiaľ môžete zaspomínať pri skladbách z predošlých dielov.

Zdroj: Kotaku