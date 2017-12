Kedy sa k nám dostanú tohtoročné hity?

8. sep 2008 o 12:38 Ján Kordoš

Preteky Midnight Club: Los Angeles sa objaví o niečo neskôr, konkrétne 24.októbra a to z prozaického dôvodu. Vydavateľ Take Two (u nás sa o distribúciu postará Cenega) hľadal čo najvhodnejší termín, aby hra nemusela súperiť s inými titulmi, ktoré sú považované za herné blockbustre. Najnovšie Need for Speed s podtitulom Undercover sa chystá na november, takže sme zvedaví na poriadnu bitku plechu na plech.

Ubisoft oznámil dátum vydania Far Cry 2 a čuduj sa svet, bude očakávaná strieľačka z vlastného pohľadu ležať na poličke v obchode po prvýkrát presne v rovnaký deň ako vyššie uvedené preteky, čiže 24.októbra. Okrem toho bola potvrdená aj špeciálna edícia, ktorá bude obsahovať okrem hry aj tričko s logom hry, artbook, mapu a bonusové making of DVD. Všetko to dostaneme zabalené v drevenej krabici, ktorú môžeme neskôr rituálne spáliť na počesť reálneho fyzikálneho modelu šírenia sa ohňa v hre samotnej.

Call of Duty: World at War, čiže piaty diel uznávanej akčnej hry sa znovu vráti pod taktovkou Treyarchu do obdobia Druhej svetovej vojny a 11.novembra sa začne predávať v amerických obchodoch. Európsky termín vydania stanovený nebol, zrejme to bude niekoľko dní po americkej premiére a s miernym meškaním uvidíme. A či to tvorcovia pohihňali ako tretí diel alebo sa prekonali a priniesli nám plnohodnotné pokračovanie, uvidíme zrejme približne v polovici novembra.

Eurogamer uviedol informáciu o tom, že sa Sacred 2 objaví na všetky tri platformy (PC, X360 a PS3) v rovnaký termín, a to 7.novembra. Tak na to zabudnite, Cenega nás totiž ubezpečila, že ide o vydania naplánované výhradne pre britský trh a my sa dočkáme v prípade PC verzie o nejaký ten týždeň skôr. Presnejšie 3.októbra, ako to bolo povedané už dávnejšie. Sacred 2 bude navyše lokalizovaným projektom a bližšie informácie sa dozvieme do konca týždňa. Ak sa podarí, tak aj s exkluzívnym preview z hrania betaverzie.

A len tak mimochodom – do obchodov si už môžete zabehnúť po Mercenaries 2: World in Flames. Neustále odkladaný akčný titul je konečne vonku.

Zdroj: PR, Kotaku, Eurogamer