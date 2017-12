Nokia 6650 – véčko so štedrou výbavou

Prekvapí kvalitným spracovaním, skvelou výdržou batérie a výbavou, ktorá myslí nielen na komunikáciu, ale aj na navigáciu bez toho, aby ste museli siahnuť po externom GPS module. Bohužiaľ, dostupná je iba u jediného operátora - T-Mobile.

Je zrejmé, že ide o model, ktorý vypĺňa medzeru v doterajšej ponuke mobilných telefónov na našom trhu. V atraktívnom formáte skrýva za zaujímavú cenu výbavu, ktorá spadá do segmentu drahších mobilov. Čo môžete od neho očakávať? Otestovali sme ho, aby sme vám prezradili viac.

Pevná, avšak štíhla

Nokia nemá vo svojom portfóliu mnoho véčiek a tak nemusí byť na prvý pohľad jasné, či ide o dobrú voľbu, alebo nie. Ako sme sa však presvedčili, konštrukcia je zvládnutá na jednotku a húževnaté plasty s robustným kĺbom a kovovým zapuzdrením znesú takmer všetko.

Na prvý pohľad pôsobí štíhlym a elegantným, manažérskym dojmom, v skutočnosti je však „šesťdesiatšesť-päťdesiatka“ pripravená aj na to najhoršie. Pád na zem jej zaručene neublíži a vo vrecku „montérok“ sa bude cítiť ako doma. Pevný doraz kĺbu, tesné lícovanie kovových štítkov a ideálne rozložená hmotnosť kráčajú ruka v rukáve. Húževnatý je aj povrch použitých materiálov. Ani pri intenzívnom, nedbanlivom používaní sa na povrchu neobjavili stopy, ktoré by prezradili, akou históriou mobil prešiel.

Dva displeje na dlani

Čitateľnosťou displejov Nokia 6650 nezaostáva za konkurenciou. Práve naopak – dá sa povedať že ani priame slnečné svetlo vás neobmedzí v prístupe k informáciám. Vonkajší displej má rozlíšenie 128x65 bodov a prostredníctvom trojice dotykových tlačidiel slúži na prístup k najzákladnejším funkciám o prichádzajúcej komunikácii. Môžete ním navyše ovládať multimediálny prehrávač, k dispozícii je kalendár, časovač, fotoaparát a nechýbajú ani stopky.

Vnútorný displej je omnoho štedrejší a s 5,6 centimetrovou uhlopriečkou a rozlíšením 320x240 bodov ponúka prehľadný priestor pre každodennú obsluhu mobilu a prácu s multimédiami. Rýchla odozva zobrazovania, široká škála zobrazovaných farieb a vysoká intenzita podsvietenia sú na nezaplatenie.

Klávesnica v štýle Motorola

Telefón je vyzbrojený plochou, membránovou klávesnicou, ktorá je určená skôr pre užšiu používateľskú základňu, ako pre masy. Je to však daň za malú hrúbku tela, ktorá by sa mierne vystúpenými tlačidlami nepríjemne nafúkla. Tlačidlá majú i napriek veľkej ploche iba obmedzenú plochu spínania v úzko vyhradenej strednej časti, s trochou cviku ste však za vodou.

V krátkosti povedané, ide o riešenie určené skôr do jemnejších rúk, ako pod prsty drevorubača. So zosilňujúcim trendom dotykových displejov a vytrácajúcich sa klávesníc jej však nemôžete vyčítať nič. Ak sa vám 6650 páči, plochú klávesnicu ala Motorola oželiete.

Horšie je to však s bočnými tlačidlami pre ovládanie hlasitosti a vertikálny pohyb v ponuke vonkajšieho displeja. Tlačidlá sú priúzke, s nevhodnou výškou zdvihu a skôr či neskôr na ne zanevriete. Rovnaká situácia nastáva pri snímaní fotografií. Pri troch dotykových snímačoch mohol výrobca pridať ešte dvojicu ďalších, ktoré by nepodarené bočné gombíky nahradili.

Zmeškané hovory

Zdá sa, že výrobca podcenil i maximálnu úroveň hlasitosti zvonenia, takže bez vibračného zvonenia sa neraz nezaobídete. Slabo nadimenzovaný piezzo-reproduktor sa nie vždy prekričí cez dve vrstvy oblečenia, takže sa ľahko môže stať, že zmeškáte hovor, na ktorý netrpezlivo čakáte. Nejde o prvý model z dielní Nokie, ktorý sa správa rovnako. Pri výbere zvonenia je vhodné experimentovať, aby ste našli také, ktoré sa cez okolitý ruch prekričí.

Vitajte vo svete 3G (bez videohovoru)

Mobil podporuje v GSM sieťach tretej generácie štvoricu pracovných frekvencií a pri dátových prenosoch môžete počítať ako s podporou štandardu UMTS, tak s 3,6 megabitovými prenosmi pod krídlami HSDPA. Samozrejmosťou je aj podpora pomalších dátových prenosov tam, kde je k dispozícii iba EDGE. Keďže telefón je vybavený hardvérovým modemom, po prepojení s notebookom máte o konektivitu postarané. WiFi modul vo výbave nehľadajte, uspokojiť sa budete musieť s bluetooth bránou.

Čo však chýba je podpora videohovorov. Mobil má síce iba jednu kameru smerujúcu od používateľa von, takáto funkcia by však na plnokrvnom 3G mobile chýbať nemala.

GPS s mesačným predplatným

Atraktívnou funkciou je zabudovaný GPS prijímač, ktorý spolu s aplikáciou Local Maps for Nokia sprístupňuje navigačné služby v plnej škále, ako sa patrí. V dodávke je gigabajtová pamäťová karta s mapovými podkladmi, nechýba ani mesačné predplatné na služby hlasovej navigácie. Ak nepatríte medzi tých, čo vyžadujú každodennú navigáciu pri pohybe z miesta na miesto, budete viac ako spokojní. Citlivosť prijímača je na dobrej úrovni, vydarené sú aj mapové podklady.

Priemerné multimédiá

Zabudovaný dvojmegapixelový fotoaparát bez autofokusu ničím neprekvapí, avšak ani nesklame. Silné LED nasvietenie scény oceníte hlavne pri videách, výstupy majú priemernú kvalitu. Snímanie je intuitívne, prehliadač snímok a multimédií zodpovedá očakávaniam.

Skvele je spracovaný multimediálny prehrávač, ktorý si poradí s bežnými formátmi. Prehľadné členenie hudobného archívu z pamäťovej karty je spracované do všetkých zákutí, vhod príde aj ovládanie tlačidlami na vonkajšom displeji. Nechýba ani podpora pre streamovanú hudbu. Čo možno zamrzí je absencia RDS v FM tuneri.

Bez možnosti aktualizácie

Mobil je postavený na operačnom systéme S60 3rd Edition, Feature Pack 2, ktorý bol upravený podľa požiadaviek operátora. Znamená to asi toľko, že síce máte k dispozícii plnohodnotnú platformu s multitaskingom a Javou, horšie je to však s aktualizáciami. Do mobilu je možné nahrať iba upravený firmvér, takže ak sa o dostupnosť nepostará T-Mobile, aktualizácie nebudú.

Zvláštnosti vykazuje aj automatická detekcia modelu pri online službách. Nie všetky korektne rozoznajú modelové označenie aj napriek tomu, že v manuálnej ponuke je tento model k dispozícii. Pre bežného používateľa to však žiadne významnejšie bariéry neprináša. Oceníte svižnosť odozvy, možnosť práce vo viacerých aplikáciách súčasne a skvelý internetový prehliadač s podporou flashu.

Beh na dlhé trate

Je zrejmé, že výrobca si uvedomil všestrannosť funkcií modelu a jeho úlohu pri aktívnom používaní 3G konektivity a satelitnej navigácie. Preto mobil vybavil batériou, ktorá s 1500 mAh kapacitou pokryje niekoľkodňové intenzívne používanie, ktoré v úspornej prevádzke môže dosiahnuť hranicu celého týždňa. Znamená to, že nabíjanie vám vrásky na čele rozhodne robiť nebude.

Nokia 6650 je skvele vyvážené véčko, ktorému možno vytýkať azda iba absenciu WiFi modulu a nie príliš pohodlnú klávesnicu, ktorá by mohla byť spracovaná lepšie. Používatelia ocenia širokú paletu funkcií, zabudovaný GPS prijímač, čitateľný displej a rýchlu internetovú konektivitu. O robustnom vyhotovení a vysokej odolnosti voči opotrebovaniu ani nehovoriac. Voľba tohto mobilu rozhodne nie je chybou, na škodu je iba to, že je dostupný u jediného operátora.