Deklarácia práv hráčov

8. sep 2008 o 11:00 Ján Kordoš

Veľmi príjemne však prekvapili herní vývojári zo spoločností Stardock (Galactic Civilizations 2) a Gas Powered Games (naposledy nie práve podarené Space Siege), ktorí spísali Deklaráciu práv hráčov v desiatich bodoch, ktoré by mali dodržiavať vydavatelia a aj tvorcovia, aby boli spokojní nielen páni rátajúci zisk, ale i samotní hráči. Väčšina bodov by sa skutočne mohla uviesť do praxe, ale veď posúďte sami:

1. Hráči by mali mať právo vrátiť hru, na ktorú nemajú dostatočný HW a dostať späť celú čiastku, ktorú do nákupu hry investovali.

2. Hráči majú právo žiadať, aby bola hra vydávaná dokončená a funkčná.

3. Hráči majú právo žiadať po vydaní hry zmysluplné updaty.

4. Hráči majú právo na to, aby pred hraním neboli nútení spúšťať špeciálne download managery a programy na sťahovanie patchov.

5. Hráči majú právo očakávať, že na oficiálne uvedených minimálnych konfiguráciách hra pobeží dostatočne plynulo.

6. K inštalácii ovládačov alebo iného potenciálne škodlivého softwaru by nemalo dochádzať bez vedomia hráčov.

7. Hráči by mali mať možnosť opakovaného stiahnutia poslednej verzii hry, ktorá už bola v ich osobnom vlastníctve.

8. Na hráčov by sa nemali vývojári a vydavatelia pozerať ako na potenciálnych pirátov.

9. Hráči by kvôli hraní singleplayeru nemali byť nútení pripájať a k internetu.

10. Hráči majú právu na to, aby sa nainštalované hry na harddisk dali hrať aj bez vloženého média v mechanike.

Niektoré body sú samozrejme len utopistickým pohľadom do budúcnosti, no nad niektorými by sa mali tvorcovia hier zamyslieť. Určite by sa tak prispelo k tomu, aby sa tvorcovia snažili dať hráčom čo najlepšie grafické spracovanie, ktoré by nebolo príliš HW náročné (bod 1 a 5) a sústredili by sa skôr na vyladenie celého programu. Veľké slovné prestrelky medzi PC hráčmi a konzolistami o tom, že za pár mesiacov / rokov bude grafika na PC lepšia ako tá konzolová, je úplne (bez urážky) bezpredmetná – všetkým nám predsa ide o hrateľnosť alebo nie? Taktiež mnohých od kupovania originálnych hier odrádzajú niekedy až šialené procedúry pri inštalácii, pričom niektoré protipirátske ochrany sú skutočne až príliš nepríjemné. Mnohé by mohla vyriešiť elektronická distribúcia herných titulov. Debatovať by sa o tom dalo dlho. Aký názor na túto tému máte vy?

Zdroj: Games Tiscali,Shacknews