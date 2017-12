Grand Theft Auto 4 si kúpilo už 10 miliónov hráčov

8. sep 2008 o 10:23 Ján Kordoš

Rockstar a vydavateľ Take Two sa však môže už teraz pochváliť 10 miliónmi predaných kusov štvrtého dielu, ktorý sa objavil zatiaľ na Playstatione 3 a Xboxe 360. Do konca roku by sa podľa predpovedí malo predať ďalších 5 miliónov. Uvidíme ako si bude v predaji stáť PC verzia. Určite ide o výbornú príležitosť, kedy môžu PC hráči ukázať, že ich je skutočne najviac. Podľa finančnej správy Take Two sa navyše ukazuje, že by sa mohlo Grand Theft Auto objaviť aj na Nintendo Wii. Zatiaľ nám však neostáva nič iné ako čakať na spomínaný špeciálny balíček (bude samozrejme spoplatnený, avšak ponúkne mnoho hodín zábavy) a PC verziu. Desať miliónov predaných hier je naozaj pekné číslo a to má Take Two pripravených ešte niekoľko horúcich hitov na budúci rok.

Zdroj: Blues News