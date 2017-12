Epson ponúkne zálohované tlačiarne

S novou ekologickou iniciatívou chce na trhu preraziť firma Epson. Ak sa vám minie v tlačiarni atrament, nebudete kupovať novú náplň. Namiesto toho vrátite zálohovanú tlačiareň do obchodu a vyzdvihnete si namiesto nej novú.

8. sep 2008 o 9:00 Milan Gigel, (mg)

Model EC-01 tlačí čiernobielo a zabudovaná nádrž na atrament vystačí na 8000 strán výtlačkov. Depozit za tlačiareň nemá presiahnuť výšku 50 eur, kompletná obalová technika má byť z recyklovaných materiálov.

Na prvý pohľad zaujímavé, v skutočnosti je však vždy jednoduchšie vymeniť náplň, ako sa s veľkou krabicou zberať do obchodu. Podobný model by však mohol osloviť práve podnikových zákazníkov. Odpadli by problémy so zárukami a servisom. Kupujete si predsa atrament – nie tlačiareň.