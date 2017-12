Obedná pauza: sekajte

Vo flešovke Amorphous sa budete oháňať poriadne veľkou čepeľou. Vašim cieľom je prosto len prežiť a posekať čo najviac nepriateľov. Kúzlo hry je v ich rozmanitosti. Dokopy je nepriateľov až 17 a každý vás prekvapí niečim novým. Zelení väčšinou neublížia,

8. sep 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Vo flešovke Amorphous sa budete oháňať poriadne veľkou čepeľou. Vašim cieľom je prosto len prežiť a posekať čo najviac nepriateľov. Kúzlo hry je v ich rozmanitosti. Dokopy je nepriateľov až 17 a každý vás prekvapí niečim novým. Zelení väčšinou neublížia, no vedia do vás naraziť a omráčiť vás dosť na to, aby vám ublížili iní. Napríklad modrí, tí idú nekompromisne po krku. Niektorí útočia z diaľky. Ďalší sú zas nebezpeční aj po smrti, pozor na ich pozostatky...

Ovládanie:



Váš hrdina poslušne nasleduje kurzor myšky a po stisnutí tlačidla útočí. Sekne vždy v smere kurzoru, takže sa musíte poriadne vykrúcať. V menu si môžete prečítať všetky tipy, ktoré vám hra postupne zobrazí, prípadne dozvedieť sa vlastnosti každého nepriateľa, s ktorým ste už prišli do styku.

Klávesy:

medzerník - pauza;

- pauza; N - ďalšía skladba;

- ďalšía skladba; M - zobrazí názov skladby.



Na výber sú tri módy:

Practice - skúšobný mód;



Single nest - prežite dovtedy, kým nepadne posledný nepriateľ;



Bounty run - získajte čo najviac bodov, nepriateľov bude pribúdať dovtedy, kým ostanete nažive.



Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.