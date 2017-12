Race Driver: GRID - tátoše sú pripravané na štarte

Mužské osadenstvo vo väčšine prípadov miluje rýchlosť a štvorkolesové tátoše patria medzi dôležité časti ich života. Niektorí síce nestihli dospieť a dokazujú svojim arogantným správaním sa, že ostatní sú pomalí a jeho ego rastie do nebeských výšin. A pri

5. sep 2008 o 20:15 Ján Kordoš

Bolo by šialené porovnávať pôvodnú Tocu s Race Driverom, pričom hodíme za hlavú oslnivé grafické spracovanie, ktoré nás dnes ohúri. Z pôvodne čisto pretekov na okruhoch sa postupne stal nabaľovaním toho a toho balíček všetkého, na čom sa dá jazdiť a jazdiť sa bude. Race Driver na tom nie je inak a rozdelenie do rôznych tried pomocou regiónov nám znovu dovolí vyskúšať si ľahšie formule i špeciálne upravené vozidlá pre 24-hodinovku v Le Mans či japonské káry, ktorým by sa chcel podobať tuto Ferova Felda s deravým výfukom, stereo rádiom od Vietnamca za pajdu a diódami z vianočného výpredaja v Tescu. A znovu budeme jednotlivých tátošov striedať, pretože čo jeden event, to iná kára nám bude vzdorovať pod rukami. Šialené tempo sa nemôže niesť výhradne v duchu simulátoru a Race Driver sa o to ani nesnaží.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Keby sa dalo nájsť prirovnanie, zrejme by sme Race Driver: GRID postavili vedľa konzolového Project Gotham Racing 4. Nech sa vám bude ktokoľvek snažiť nahovoriť, že si Race Drivera užijete aj ako simulátor, neverte mu, arkádový model strieka spod kapoty nablýskanej káry od Codemasters tak, že je nemožné si to nevšimnúť. Samozrejme, treba občas dupnúť na brzdu a aj do zákrut zatáčať, ale inak tu máme skôr akčnejšie jazdenie, avšak nie totálnu automatovku typu Ridge Racer.

Dobre, vieme, kam môžeme hru približne zaradiť, tak do toho skočme rovno. Ak si vedľa seba postavíme inú dvojicu: Need for Speed: ProStreet (mimochodom vôbec nie zlá hra, len odlišná od predchodcov, čo sme samozrejme chceli a chceli to aj iní, ktorí na to zároveň začali nadávať – niektorým ľuďom nevyhovieš) a Race Driver: GRID. Z tohto vychádza dielko od Codemasters skutočne ako šialená a rýchla jazda. Na začiatku Kariéry dostávate pokyny od svojej manažérky a tým celý príbeh končí. Základom je zarobiť si dostatok peňazí na vytvorenie vlastného tímu. V úvode totiž musíte prijímať ponuky od iných stajní, získate nejaké tie peniaze (najlepšie aj s bonusmi, napríklad skonči do toho a toho miesta alebo dokonči pretek pred tým a tým jazdcom), založíte vlastný tím, navrhnete farbu a nejaké tie pruhy na vozidlo a čaká na vás celý svet.

V princípe sa musíte hnať za dvomi vecami: peniaze a rešpekt. Peniaze získavate za umiestnenie a nemalý obnos od sponzorov. Postupne si odomykáte nových darcov peňazí (musíte skončiť na pódiu, pričom viacerí vám vybehnú v ústrety, pokým skončíte na prvom mieste), ktorí určujú podmienky a ak ich splníte, máte vo vrecku o niečo viac peňazí. O pekný balík viac. Na kapotu si necháte nalepiť samolepku s logom spoločnosti (čiže ste obmedzení priestorom) a u keď skončíte do tretieho miesta, dostanete peniaze na ruku. Alebo na prvom mieste. Alebo vôbec potrafíte v pojazdnom stave do cieľa. Alebo neoškriete lak. Jednoducho nič nie je zadarmo a musíte si peniaze zaslúžiť. Ak sa vám bude máliť, stačí si spomenúť na starú múdrosť, ktorá hovorí, že vo dvoch sa to ľahšie ťahá a najmete si parťáka do tímu, ktorí bude hájiť vaše farby.

Všetko vyzerá nádherne ružovo, až blond stvorenia medzi nami vlhnú od vzrušenia. Ešte sa teda chvíľu zvezieme v rýchlom aute. Kariéra je rozdelená na tri veľké časti: americkú, európsku a japonskú. Nielenže jazdíte na rozličných tratiach, ono využívate aj iné, špecifické dopravné prostriedky a aj úlohy bývajú upravené na mieru danému regiónu. Takže v Amerike skočíme na poriadne mastný hamburger, predvedieme sa vo veľkých mestách (Washington, San Francisco, Detroit) pred divákmi, ktorí sú namäkko z klasických muscle cars. Čiže veľké, ťažké a hučiace americké káry, ktoré by sme tak radi videli v našej garáži a potom sa sťažovali na despotickú spotrebu. Ford Mustang je však Ford Mustang. Príjemným oživením je pretek z kategórie deštrukčných. Idete síce niekoľko kôl, no vždy na pomerne jednoduchej trati, ktorá nie je príliš členitá, ani dlhá, ale na druhú stranu je pospájaná, takže sa v niekoľkých bodoch môžete stretnúť s inými jazdcami, ktorí vám prebehnú zľava doprava. A samozrejme sa tu nesmierne búra, no cieľom je aj napriek tomu uchmatnúť si víťazstvo končiac na prvej pozícii.

Výlet do Európy je typický pre tento región. Až na ulice v Miláne budeme tráviť voľný čas na okruhoch, ktoré poznáme z Formule 1 alebo iných oficiálnych pretekov: Nurburgring, Donington Park, Le Mans a mnohé ďalšie okruhy, pričom preháňať sa budeme po nich v upravených špeciáloch. Táto časť najviac pripomína starú a dobrú Tocu, a hoci sa drží starých a ošúchaných pravidiel, je paradoxne i najlepšou časťou, pretože si jazdu nielenže užívate, ale sa sústredíte výhradne na ňu, nie na drsné strety pri úzkych priestoroch v Amerike alebo typicky tuningový svet v Japonsku. Ten vlastne ani netreba predstavovať, pretože v Japonsku budete robiť presne tie skopičiny, ktoré sú v tuningovom svete na dennom poriadku. Čiže sa šmýkať ako o dušu a zbierať za to body či naháňať sa po nočných uliciach tesne po búrke. Jedinou zábavou je mód nazvaný Pro Touge – a to zábavou takou, že pri nej otrieskate gamepad, volant, klávesnicu, jednoducho čokoľvek. O čokoľvek. Ale je to zábava. Trať plná zákrut, len vy a súper. Smerom dole ste vo vedení vy a súper sa vás snaží dobehnúť, predbehnúť, prípadne zaostávať za vami čo najmenej. Pretnete cieľovú pásku a úlohy sa vymenia. Vyhráva ten, ktorý zvládol obe jazdy za kratší čas, pričom každý stret so súperom je penalizovaný dvomi sekundami.

Takto sa pretĺkate sezónou, vyberáte si kam pôjdete, získavate rešpekt, za ktorý si odomykáte preteky nové, stúpate v tabuľke, zarábate peniaze, užívate si slávu a na konci sezóny si strihnete 24-hodinový pretek Le Mans. Nebudete sa síce musieť obávať celý deň o svoju pozíciu, pretek je skrátený na niekoľko minút, no užijete si plynulé vystriedanie celého 24 hodín trvajúceho kolobehu. Začínate za svetla, postupne zaťahujúca sa obloha prechádza do tmy – a tentoraz skutočnej tmy, takže ak trať nepoznáte naspamäť, pekne to napálite do prvých zvodidiel, pretože ste išli prirýchlo a zákrutu nezvládli. Až sa človeku derú na myseľ spomienky na postarší projekt Le Mans 24 Hours, ktorý toto simuloval na výbornú a nikomu sa to žiaľ nepodarilo tak dobre ako spomínanej hre.

V garáži sa veľmi flákať nebudete, ono totiž jediné, čo v nej môžete spraviť, je kúpiť si vozidlo – dokonca aj používané cez eBay, zvoliť farebnú kombináciu a pozerať do blba. Žiadne nastavovanie jednotlivých parametrov vozidla, žiadne nakupovanie lepších súčiastok. Jednoducho máte auto a jediné, čo vás môže zaujímať a zaujímať musí, je samotná trať a pretek na nej. Ak spravíte chybu, nie je všetko stratené, z iného titulu – konkrétne SCAR – si Race Driver vzal možnosť pretáčania času. Nezvládnete zákrutu a napálite to do steny? Vytlačí vás stupídna AI? Dostanete šmyk v poslednej zákrute pred cieľovou rovinkou? Alebo naschvál chcete vedieť, čo to spraví, keď v plnej rýchlosti nabúrate do chumľu aut v 180° zákrute? Stačí jeden zmáááčk a už si míňate jednu zo štyroch možností, kedy môžete previnúť čas späť. Nastavíte si presne okamih, odkiaľ môžete chybu napraviť a ide sa ďalej. Znie to síce arkádovo, čo samozrejme aj také je, no nie tak skúseným hráčom táto funkcia pomôže a nemusia reštartovať pretek po jednom nevinnom neúspechu.

A tak beháte a lietate z jednej súťaže do druhej, pričom v každej z nich zatlačíte plynový pedál až na podlahu pri iných vozidlách. To môže niekomu vyhovovať, pestrosť je automaticky zaručená, avšak nakoľko sa každé vozidlo ovláda trochu inak, má iné vlastnosti, pri vyšších súťažiach bude náročnejšie presedlať z jedného ťažkého muscle vozidla do rýchlej formule. V tomto prípade hre akoby začala chýbať ucelenosť a tradičné zblíženie sa so svojim vozidlom. Tu je to pre vás len kopa plechu, ktorá vám zaručí o niečo vyššie konto. Nebudeme však teraz plakať nad rozliatou brzdiacou kvapalinou, dojmy si necháme na hodnotenie v danej časti.

GRAFIKA 9 / 10

Vyzerá to výborne, to sme však vedeli a videli už pred vydaním samotnej hry. Ego engine, ktorý poháňal aj posledného Colina, je mocným nástrojom. Detailmi hýria nielen vozidlá, ale aj prostredie, takže sa dá pozerať i naokolo, pričom je všetko odeté do nápadných „next-gen“ odtieňov – pri vysokých rýchlostiach rozmazané, nádychy žltohnedej farby a podobne. Pozerá sa na to proste výborne, pričom na výber je hneď niekoľko pohľadov, dokonca nechýba ani ten spoza volantu, určený pre náročnejších hráčov, ktorým nevadí obmedzený výhľad. Veľké nádeje boli vkladané do modelu poškodenia. Vo videách bolo úžasné sledovať postupne krčiace sa plechy, rozbité okná a raz za čas sa vám podarí pri agresívnej jazde aj vozidlo okamžite znepojazdniť. Dostatočne rozkošné havárie vás čakajú aj priamo v hre, ale to je asi tak všetko, čo fyzikálny model zvláda. Niekedy je však trochu nelogicky aplikovaný na rôzne vozidlá, ale to si pri lietajúcich iskrách, lietajúcich plechoch, lietajúcom všetkom neuvodomíte a proste to vyzerá vynikajúco a hlavne živo, až živelne. Práve to je obrovské plus oproti napríklad Gran Turismo 5 Prologue – nie je to len o fotorealizme, ale detailoch, ktoré robia z hrania veľkú show. V tom Race Driver: GRID jednoznačne vyniká.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie je jednoduché a po troške cviku si zahráte na všetkom možnom. Keďže je však celý jazdný model dostatočne zjednodušený, používať nebudete nič okrem zatáčania, plynu, radenia rýchlosti a brzdy. Na obrazovke vidíte takmer všetky potrebné údaje. Takmer z jednoduchého dôvodu: možno to už berieme ako pravidlo, ale až pri absencii takej banality akou je spätné zrkadlo, dokážeme túto pomôcku oceniť. Stále tu síce je možnosť manuálne sa pozrieť stlačením adekvátneho tlačidla pred vlastné vozidlo, no to v zákrute robiť nebudete, aby ste neohrozili vlastnú jazdu. Prechod v menu už tradične nemôže byť riešený formou klasických menu, preto sa neustále niečo približuje a vyskakujú na vás rôzne tabule – má to skvele navrhnutý kabát a čuduj sa svet, ono to je prehľadné, funkčné a jednoduché.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

V tomto bode zohráva veľkú úlohu subjektívny názor. Systém nabaľovania hromady automobilov a štýlov jazdy na jednu jedinú hru a neustále striedanie týchto konceptov dokáže síce navnadiť bežných hráčov, ktorí sú radi, že je tam toho „veľa“. Je však otázne, či z dlhodobého hľadiska pochodu kariérou by nebolo vhodnejšie si určiť zameranie a pretekať len v tom obore. Takto si vyberiete šampionát, v rámci ktorého absolvujete dvojicu náhodne vybraných tratí v rámci balíčku daného regiónu (čiže niekedy vám to hodí dosť bizarnú kombináciu) a po sčítaní bodov z oboch jázd vyhráva ten najlepší. No a potom sa všetko anuluje a vy môžete štartovať auto nové a ísť odznovu. Rýchla zmena myslenia v aute zabaví na pár chvíľ a zahrá na efekt, avšak nedovolí si niektoré zakúpené vozidlá obľúbiť natoľko, aby ste si jazdu s nimi užívali. Prípadne je to občasná situácia – a jazdiť stále pretek s Mustangom len preto, že vám sadne, nebude snom každého virtuálneho jazdca.

A na efekt a pre potechu oka sa tu hrá často. Spomínaný model poškodenia je po vizuálnej stránke vynikajúci, no po funkčnej nájde uplatnenie iba v prípade skutočne vážnych nehôd, výsledkom ktorých vám buď odpadne koleso a ste v háji alebo vás to ťahá do strany. Inak nič, auto ide ako namydlený blesk aj po nepekných kotrmelcoch. Taktiež odpadla penalizácia za skrátenie si dráhy, agresívne búranie do protivníkov a podobné kúsky nehodné skutočného majstrovstva za volantom. Tým pádom vám nič a nik nebráni v tom, aby jazdili arogantne, drzo a pripravte sa na to, že podobne sa budú chovať aj vaši protivníci. V podobnom štýle by sme mohli pokračovať ešte dlho, avšak čaro klasického akčného jazdenia so štipkou realistického modelu je neskutočne chutný pokrm. Nemusíte sa neustále sústrediť a dávať pozor na stav pneumatík či množstvo benzínu v nádrži. Jednoducho jazda na plný plyn, ktorá je nesmierne adrenalínová, takže nebude núdza o atraktívne prejazdy tesne popri zábranách, súboje plechu na plech a podobne.

MULTIPLAYER 7 / 10

Hra ho obsahuje, prekvapujúco je však k dispozícii len klasická jazda, žiadne ligy alebo dlhšie preteky sa nekonajú. Je to rozhodne škoda, pretože práve široká komunita sa mohla postupne nabaľovať vytváraním rôznych líg, v ktorých by hľadali toho najlepšieho. Vďaka povoleniu arogantnej jazdy sa v niektorých prípadoch môže pripliesť do cesty kadejaký junák propagujúci svoj demolačný um i na obrazovke, čo znepríjemní hru úplne každému na trati. Slabšia podpora viacerých hráčov je však cítiť. Hoci sú samostatné jazdy výborné, chcelo by to niečo viac.

ZVUKY 7 / 10

Ozvučenie v ničom nevyniká a každý motor hučí trochu inak, pri šmykoch pískajú gumy, nárazy sú zas sprevádzané treskom – klasika. No zároveň nič extra, pretože zo zvukových efektov nemáte ten správny dojem, necítite silu auta. Len mierne nadpriemerný dojem nedvíha ani komentátor, ktorý sa naučil zopár fráz, tie si odrapká. Niekedy neskoro, niekedy úplne od veci, ale človek si pri úrovni slovenských športových komentátorov zvykne na úplne všetko.

HUDBA 5 / 10

Hudbu postrehnete iba v menu, počas preteku je počuť len dianie okolo vás. Jediné tóny počas jazdy si užijete pri poslednej minúte jazdy v Le Mans, čím sa má zvýšiť napätie. Respektíve by sa malo.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

K umelej inteligencii sa popísalo v iných recenziách popísalo toho mnoho, avšak nedá sa povedať, že by výrazne vytŕčala z radu alebo ponúkala niečo extrémne novátorské. Snažia sa držať svoju stopu, dokonca sa aj predbiehajú navzájom a čuduj sa svet, robia aj chyby, takže v niektorých prípadoch vyletia z trate. Tieto miesta však budú dobre známe aj vám a väčšinou sa podobné prípady stanú pred vašimi očami a neraz v nich spravíte chybu aj vy. Stále však pretrvávajú mierne okaté postupy ako priskoré brzdenie do zákrut, niekedy nezmyselné vyberanie zákrut bez ohľadu na vás. Čo je však najhoršie, svoju aroganciu predvádza aj váš partner v tíme, ktorý vás vytlačí z pozície ako každý iný jazdec. Vybrať si môžete z viacerých šoférov, každý z nich je iný, vyznáva inú taktiku, sadne mu iné auto a podobne. Na podobné vychytávky, ktoré hra prezentuje ako originálnu AI, sme si už zvykli a berieme to ako samozrejmosť. Skúsení jazdci budú mierne nadávať, že ujsť ostatným je obtiažne a pri sebemenšej chybičke vás dobiehajú, to však platí aj v opačnom prípade a minimálne chvost pelotónu vám neujde.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,5 / 10

Race Driver: GRID ako pretekárska hra rozhodne nesklamala, ale ani neponúkla nič nové. Sú to klasické autíčka pre masy: vyzerajú fakt dobre, zvládnuť ich po chvíli zvládnete a celé to je zabalené do mnohých, mnohých vozidiel, ktoré si môžete vyskúšať. Komu to stačí, tomu to stačí, ale žiadne prekvapenie nečakajte.

Hru na recenziu zapožičal GAMEEXPRES.SK