10 vecí, ktoré ste o Google Chrome možno nevedeli

Aj jednoduchý prehliadač, ktorý na prvý pohľad neskrýva žiadne tajomné zákutia, môže ponúknuť viac, ako si myslíte. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu dôverne sa s ním zoznámiť.

5. sep 2008 o 8:14 Milan Gigel

Informácie za oponou

Chcete vedieť, čo sa skrýva vo vyrovnávacej pamäti prehliadača, aké zásuvné moduly má nainštalované, ako si dokáže poradiť s prevodom doménových názvov na IP adresy, či aká je jeho kondícia? Všetko vám odhalí zopár informačných stránok, ku ktorým získate prístup prostredníctvom univerzálneho riadku pre vkladanie adries.

about:version

about:network

about:stats

about:cache

about:histograms

about:plugins

about:dns

about:memory

about:crash

about:hang

about:internets

Poradí si aj s RSS

I keď prehliadač s RSS kanálmi pracovať nedokáže, pomôcť si môžete online nástrojom, ktorý je možné použiť v ľubovoľnom internetovom prehliadači s podporou JavaScriptu. Stačí ak navštívite stránku http://feeds.ramisp.org/ a dvojicu odkazov umiestnite na lištu so kartami. Následne môžete vždy pri surfovaní na stránkach otvoriť aj ich RSS kanál, aby ste sa dozvedeli, čo vám uniklo. To je obzvlášť praktické pri weboch, ktorých titulka je príliš štruktúrovaná a neprehľadná.

Farebný šat podľa želania

Ak vás modrá farebná schéma príliš neoslovila a predsa len by ste chceli siahnuť po inom farebnom variante, navštívte stránku http://www.freechromethemes.com/. Po troche hľadania na internete zistíte, že farebné témy pre Google Chrome sa objavujú ako huby po daždi.

Súkromie na želanie

Prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl+Shift+N otvoríte nové okno, ktoré vám zaručí súkromie na počítači. Znamená to, že prehliadač nebude ukladať na disk žiadne informácie o tom, aké stránky ste v okne otvorili, aké údaje ste vkladali do formulárov a sledovať nebude ani heslá, ktoré používate. Znamená to, že na cudzom počítači, alebo v práci môžete surfovať bez toho, aby ste za sebou zanechali akékoľvek stopy.

Inštalácia bez zmlúv a špionáže

Bok po boku projektu Google Chrome vzniká aj projekt Chromium, ktorý ponúka vývojárom možnosť pustiť sa pri zdokonaľovaní tohto prehliadača vlastnou cestou. Z licenčných podmienok vypadávajú klauzuly týkajúce sa Google, chránený je iba zdrojový kód. Inštalačný archív si môžete stiahnuť z adresy http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/chromium-rel-xp/1701/chrome-win32.zip, a na USB kľúči či pevnom disku zaberie 27 megabajtov.

RAM pod kontrolou

Ak sa vám zdá, že prehliadač zbytočne blokuje operačnú pamäť počítača a radi by ste obnovili jeho svižnejší beh, zatlačením kombinácie Shift+Esc sa vám zobrazí správca úloh, v ktorom získate dokonalý prehľad o tom, koľko systémových prostriedkov čerpá ktorá konkrétna karta. Zablokovaním zvolených procesov môžete operačnú pamäť uvoľniť, na odpočinok môžete odoslať aj nepoužívané zásuvné moduly, ktoré zostali v RAM-ke.

Z web služieb aplikácie

Google Chrome dokáže prostredníctvom ikon na ploche či v menu zaistiť prístup k webovým aplikáciám bez toho, aby sa muselo otvoriť kompletné okno prehliadača. Ak siahnete z menu po funkcii „Vytvoriť skratky pre aplikácie“, na zvolených miestach sa vytvoria odkazy, ktoré na jedno kliknutie otvoria zvolenú aplikáciu a podľa potreby aktivujú aj modul Google Gears. Znamená to, že ak pripravujete pracovisko s obmedzenými privilégiami, môžete zabrániť tomu, aby používatelia otvárali iné stránky, ako im predvolíte.

Skroťte svoju klávesnicu

Na notebookoch je neraz výhodnejšie siahnuť po klávesových skratkách, ako blúdiť myšou po obrazovke. Obzvlášť vtedy, ak cestujete vo vlaku či automobile a touchpad je citlivejší, ako ste si želali. Vybrali sme pre vás skratky, ktoré vám pomôžu zefektívniť surfovanie.

Nové okno Ctrl+N Nová karta Ctrl+T Inkognito režim Ctrl+Shift+N Zatvorenie aktuálnej karty Ctrl+W Otvorenie naposledy zatvorenej karty Ctrl+Shift+T Otvorenie domovskej stránky Alt+Home Otvorenie panelu so záložkami Ctrl+B Pridať stránku k záložkám Ctrl+D Nahliadnutie do histórie Ctrl+H Zoznam sťahovaných súborov Ctrl+J Správca úloh Shift+Esc Rolovanie nadol Medzerník

Viacnásobný presun

Ak sa chcete vrátiť späť do okna vyhľadávača či o niekoľko krokov, nemusíte ako zmyslov zbavení klikať na tlačidlo späť. Ak na ňom zotrváte zlomok sekundy so stlačeným tlačidlom myši, zobrazí sa navigácia pre skokový náhľad podobne, ako je tomu pri iných prehliadačoch.

Čo je uložené na disku?

Google Chrome nie je vybavený nástrojom, ktorý by vám prezradil, aké údaje ukladá na váš pevný disk. Ak vás premáha zvedavosť, stačí ak si do počítača nainštalujete databázový prehliadač Sqlite-manager z adresy http://code.google.com/p/sqlite-manager/ a otvoríte v nej príslušný súbor z priečinka C:\Users\\AppData\Local\Google\Chrome\User Data (platí pre Windows Vista).