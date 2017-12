Dobré staré hry už čoskoro spustené

4. sep 2008 o 12:44 Ján Kordoš

Zatiaľ vieme, že v zozname určite nájdete tituly ako napríklad Fallout 1 a 2, Fallout Tactics, Giantz: Citizen Kabuto, Descent 1-3, Kingpin: Life of Crime, Sacrifice, Operation Flashpoint, Freespace 2 a ďalšie. Betaverzia podľa Adama Odlakowského funguje na výbornú a všetci fanúšikovia dostanú okrem možnosti stiahnuť si hru i vytvoriť okolo každého projektu komunitu, pridávať komentáre k hrám, písať svoje názory a podobne. Sme zvedaví, pretože k starším titulom je často náročné sa dostať a digitálna distribúcia sa ukazuje ako najlepšie riešenie. No a navyše to nie je ani drahé.

Zdroj: Shacknews