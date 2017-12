Conanov konzolový príchod je ohrozený

4. sep 2008 o 12:15 Ján Kordoš

„Konzolovú verziu pre Xbox 360 samozrejme máme stále v pláne, avšak teraz vám neviem povedať, či sa objaví v roku 2009. Momentálne sa totiž musíme naplno venovať PC verzii a vylaďovať celý systém, opravovať chyby,“ povedal Ellingsen.

Počiatočný boom okolo vydania tohto projektu začal postupne upadať a aktívni hráči pribúdajú pomaly aj vďaka niektorým problémom. Podobné veľké projekty však potrebujú nejaký čas na dozretie. Funcom nemá kapacity na to, aby pracoval na oboch verziách zároveň a radšej sa teda bude sústrediť na už vydanú hru. Conanovi určite želáme pevné zdravie, avšak vo veľkej konkurencii – okrem tradičného World of Warcraft čoskoro vyjde Warhammer Online – to bude mať nesmierne ťažké. Už dávnejšie sa z Funcomu ozývali hlasy, ktoré hovorili o tom, že podobné veľké projekty neutiahnu celú spoločnosť a vývojári sa budú musieť venovať aj menším hrám pre širokú verejnosť, aby mali dostatok financií na podobné hry.

Zdroj: Eurogamer