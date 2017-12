Problémy so Spore + Celebrity Deathmatch

4. sep 2008 o 11:07 Ján Kordoš

Pokým ste si Spore predobjednali a nemáte sériové číslo, stačí sa ozvať na telefónne číslo (02) 20 602 905 alebo sa obrátiť s problémom na mail podporaSK@ea.com - prac.dni 9-20, víkendy 10-17 hodina. Problém sa rieši odoslaním odfotenej, prípadne naskenovanej zadnej časti manuálu kvôli pirátstvu - informácie však dostanete priamo od EA. Spore je totiž projektom, ktorý vo veľkej miere pracuje s komunitami a tvorcovia si chcú dať pozor na uniknuté sériové čísla, pod ktorými sa hráči prihlasujú do multiplayeru.

Prejdeme však na veselšiu správu ohľadom Spore. V Electronic Arts sa totiž rozhodli, že vyzvú 50 obľúbených televíznych, hudobných, technologických alebo popkultúrnych hviezd, aby si navrhli a vytvorili vlastnú mimozemskú formu života. To všetko v kreatívnom editore Spore: Tvorenie príšeriek, čo je dostatočne komplexný nástroj na to, aby ste v ňom strávili dlhé hodiny a vytvorili si... čokoľvek len chcete. Môže to byť obluda či maličké čosi, môže mať dve oči a desať končatín alebo len jednu nohu a očí tucet. Medzi 50 osobností sa zmestili títo vyvolení:

Adam West, Andrew WK, ANT, Benjamin McKenzie, Bijou Phillips, Breckin Meyer, Brian Eno, Carlos Santana, Christopher Titus, Cole Sprouse & Dylan Sprouse, David Arquette, David Lynch, DJ AM, Drac Studios, Elijah Wood, Emeril Lagasse, Flight of the Conchords, Greg Grunberg, Hal Sparks, John Aboud, Margaret Cho, Mario Lopez, Melissa Joan Hart, Peaches, Stan Lee, Stephen Colletti, Steve Aoki, Joey Fatone, Alex Greenwald, Chad Michael Murray, Jaime King, Jason Ritter, Katy Perry, Masi Oka, Michelle Pesce, Neil Patrick Harris, Sal Masekela, Will Wright, Zachary Levi, Alex Albrecht, Alex Bogusky, Brian Cecente, Charlene Li, Craig Newmark, Curt Schilling, Eric Nakamura, Gary Vaynerchuk, Geoff Keighley, iJustine, Jay Aldeson, Joel Johnson, Kent Nichols, Kevin Rose, Mark Cuban, Michael Arrington, Philip DeFRanco, Richard Branson, Robert Scoble, Scott Beale a Veronica Belmont.

Výborné je, že sa fanúšikovia po zaregistrovaní môžu prihlásiť do hlasovania o najlepšiu príšerku a zahlasovať za svojho favorita.

