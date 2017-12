HP bude notebooky baliť ekologicky

Zabudnite na kartónové škatule, polystyrénové výlisky a igelity. HP začína novú éru v obalovej technike – do popredia tlačí ekológiu. Notebooky budú distribuované v aktovkách z recyklovaného materiálu, ktoré zabezpečia dokonalú ochranu pri transporte.

4. sep 2008 o 10:45 Milan Gigel, (mg)

Na jednej strane to znamená plus pre ekosystém, na druhej odpadá zákazníkom starosť so skladovaním neforemných obalov počas záručnej lehoty. Aktovka z látky sa predsa len kdesi v malom panelákovom byte zmestí lepšie, ako kartónová škatuľa s hromadou plastov.