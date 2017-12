Obedná pauza: odtekajte

4. sep 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Názov Globule môže so značnou dávkou fantázie evokovať niečo spojené s vodou, guľôčkou, logikou... A o tom hra aj je. Ovládate v nej robota, ktorý má za úlohu pospájať kvapky vody a nechať ich odtiecť z 50 levelov. Keďže platia viaceré prísne pravidlá, je potrebné pri postupe tuho uvažovať a dôsledne plánovať.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky, prípadne W, A, S, D.

Robot musí spájať kvapky vody do súvislej "mláčky", po ktorej sa vie ľubovoľne pohybovať. Ťahať ju za sebou ale môže len za jej konce, z inej časti ju nedokáže pohnúť žiadnym smerom. Rovnako ju nevie opustiť , ale zato ju vie nechať celú odtiecť cez mreže. Každé z nich sa pritom dajú na tento účel použiť len raz. Pohyb ešte obmedzujú škatule, ktoré je možné odsúvať nabok či zasúvať do dier. Do tých nesmie robot spadnúť. Zostávajú ešte šípky na plošinkách, ktoré dovoľujú pohyb len v určenom smere.

