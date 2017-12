Hry vystúpia z obrazoviek do reálneho sveta

Na počítačové hry sa už nemusíte len pozerať pomocou monitora alebo televíznej obrazovky. Odteraz sa môžete stať ich súčasťou.

3. sep 2008 o 0:00 Tomáš Ulej, (reuters, tu, mg)

Nvidia, líder na trhu s grafickými procesormi, ohlásila nástup prvej technológie, ktorá umožní počítačovým hrám vystúpiť z obrazoviek do 3D priestoru. Umožnia to nové čipy v kombinácii so špeciálnymi okuliarmi, aké poznáme napríklad z 3D kín IMAX. Bez investície do nového monitora sa však nezaobídete.

Staré aj nové hry

Nové hry určené špeciálne pre hranie v reálnom 3D priestore by sa mali objaviť budúci rok. Tvorcovia však tvrdia, že technológia sa už dnes dá použiť aj na hranie starších hier.

Na konferencii NVISION 08 v kalifornskom San Jose mali stovky divákov so špeciálnymi okuliarmi napríklad možnosť vidieť veľkolepý hrad vystupujúci z obrazovky v hre Age of Empires III., ktorú vydal Microsoft v roku 2005. „Stereoskopická technológia umožní hráčom vrátiť sa o dva tri roky dozadu a znova si zahrať staršie hry odznova, no tentokrát s novým zážitkom – vystupujúc do reálneho priestoru,“ povedal Jen-Hsun Huang, riaditeľ Nvidie.

Tvorcovia nových hier však budú môcť na rozdiel od existujúcich herných titulov ponúknuť hlbší filmový zážitok. Pri skutočných trojrozmerných kompozíciách sa využívajú iné uhly pohľadov, ktoré dokážu znásobiť trojrozmerné vnímanie. Objekty na vás zaútočia priamo z obrazovky, kým pri bežných herných tituloch sa na ne pozeráte skôr z uhla.

Ako systém pracuje?

Za všetkým stojí mechanizmus, ktorým mozog spája obraz videný dvomi očami v rôznych uhloch. Špeciálne polarizačné okuliare filtrujúce obraz so 45- a 135-stupňovým náklonom dopravia do každého oka tú časť scény, ktorú tam tvorcovia hry nasmerujú. Druhým dôležitým komponentom je LCD panel, ktorý je navrhnutý tak, aby umožnil zobrazovať dvojicu snímok súčasne.

Na skutočný 3D svet sa môžu v prvej vlne tešiť hlavne hráči na platforme PC. Grafické akcelerátory, ktoré sú osadené v herných konzolách, si s veľkým objemom grafických dát zatiaľ neporadia.