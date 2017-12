ST mal za rok 2,6-percentnú poruchovosť účastníckych liniek

2. sep 2008 o 14:41 SITA

BRATISLAVA 29. augusta (SITA) - Spoločnosť Slovak Telekom (ST) evidovala v časovom horizonte od 1. júla 2007 do 30. júna tohto roka 2,6-percentnú poruchovosť účastníckych vedení. Ku koncu júna tohto roka pritom spoločnosť vykázala 1,114 mil. telefónnych prípojok. Na odstránenie najrýchlejších 95 % porúch na prístupových vedeniach potrebovala firma 74,3 hodiny, čo je približne viac ako štyri dni. Vyplýva to zo štatistického prehľadu o dosiahnutých cieľových hodnotách ukazovateľov kvality poskytovaných sietí a služieb spoločnosti ST, ktoré musí spoločnosť ako prevádzkovateľ univerzálnej služby v zmysle zákona o elektronických komunikáciách zverejniť.

V bežnej prevádzke nedokázal Slovak Telekom spojiť 1,5 % hovorov, v medzinárodnej bežnej prevádzke vykázala firma 4 % neúspešných volaní. Zákazníci využívajúci pevnú linku od Slovak Telekomu reklamovali 0,15 % z celkového počtu vystavených faktúr. ST z celkového počtu reklamácií uznal 74 %. Firma ku koncu júna minulého roka evidovala približne 7 tis. verejných automatov. Funkčných však k uvedenému dátumu bolo 94,64 % z nich.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Výnosy z pevných liniek dosiahli k 30. júnu tohto roka 7,189 mld. Sk a prevádzkový zisk 0,771 mld. Sk.